Llegar al mejor baloncesto del mundo no es para cualquiera y de entrada las grandes estrellas de la NBA te lo hacen sentir. Justamente eso fue lo que le pasó a una figura de la liga cuando tuvo que enfrentar a Emanuel Manu Ginóbili y a San Antonio Spurs.

¡Manu le dio una épica bienvenida! El equipo de los Spurs, que supo ganar cuatro títulos con el Big-3 de Tim Duncan, Tony Parker y Ginóbili, jugaba de memoria y tal era la sinfonía de su juego que hicieron siete veces la misma jugada contra una figura de la NBA y el resultado fue siempre el mismo: puntos y más puntos.

C. J. McCollum lleva 10 temporadas en la NBA y se ha consolidado como figura de la liga de tal forma que ya le dieron un contrato por tres años y US$100 millones. El estelar jugador de New Orleans Pelicans se rindió ante Manu Ginóbii y lo puso por encima de leyendas de San Antonio Spurs como Duncan.

En un nuevo episodio del podcast ‘All The Smoke’ (Todo el Humo) con los exjugadores de la NBA Matt Barnes y Stephen Jackson, a McCollum le preguntaron cuál era la bienvenida que más recordaba al ingresar a la liga en la temporada 2013-14. En ese momento, apareció el nombre de Emanuel Ginóbili y una épica anécdota con esta figura del mejor básquet del mundo.

Figura confesó la épica bienvenida que le dio Ginóbili: ‘¿Cómo voy a sobrevivir en esta liga?’

“Viaje por carretera por la costa oeste. Voy jugar contra los Spurs a continuación. Bienvenidos a la tierra de Manu Ginóbili. Manu, empieza a hablar en su idioma y mira a Pop (Gregg Popovich). En mi mente me llamó perdedor. Sostuvo esto y supongo que es como un ángulo, como si quisiera una pantalla como una pantalla de ángulo alto. Retrocede hasta la mitad de la cancha, tira la pelota y corre hacia mí con un euro step (paso). Ejecutan la misma jugada siete veces seguidas. Anota en cinco de seis y creo que en la sexta le pasa a alguien para un triple. Yo era como: ‘Esto (NBA) es diferente’. Estoy pensando: ‘¿Cómo voy a sobrevivir en esta liga?’”, le confesó C. J. McCollum al podcast ‘All The Smoke’ (Todo el Humo).