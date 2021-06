Dueño de los Warriors sobre una posible unión de LeBron con Curry: "No creo que vaya a pasar"

En los Golden State Warriors mantiene la confianza en que Stephen Curry siga con el equipo, por lo que ante la posibilidad de que LeBron James lo convenza para irse a otro equipo son enfáticos en descartar esa hipótesis. Así lo aseguró el dueño del equipo, Joe Lacob, quien señaló que ni siquiera piensa en esa opción.

Ante una pregunta sobre el chance de que la actual estrella de Los Angeles Lakers se llevara a Stephen Curry para la campaña 2022, el propietario de los Golden State fue tajante en su respuesta: "Sinceramente no me preocupo por la posibilidad de que ese jugador que mencionas (LeBron James) lo pueda reclutar. No creo que eso vaya a pasar".

Aunque LeBron James y Stephen Curry han tenido una de las rivalidades más fuertes en la NBA durante la última década, en tiempos más recientes ha habido un mayor acercamiento entre ambos y la posibilidad de que los dos compartan equipo genera ilusión en los fanáticos de los Lakers. Sin embargo, todavía no hay nada concreto que haga pensar que pueda pasar.

"Si se quiere ir, lo apoyo"

En la misma entrevista concedida a The Athletic, Joe Lacob habló sobre una posible salida de Stephen Curry aunque no sea para coincidir con LeBron James. El propietario considera que si el jugador en algún momento decide marcharse de los Golden State Warrriors no habrá ningún tipo de rencores y lo apoyaría en todo momento.

"Si él realmente se quiere marchar al final de su contrato, sería un agente libre, se ganó ese derecho así que puede hacerlo. Esto mismo lo dije con Kevin Durant y todavía soy amigo con Kevin y toda le tengo mucho aprecio. Siempre voy a tenerle cariño por lo que hizo por esta franquicia", puntualizó.

De esta manera, Joe Lacob pone la pelota del lado de Stephen Curry, quien ha jugado durante toda su carrera en los Golden State Warriors (desde el 2009), con los que ha salido campeón en las temporadas de 2015, 2017 y 2018 y además ha conquistado un título como Jugador Más Valioso de la NBA (2011).

