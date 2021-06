El increíble bono que perdieron Donovan Mitchell y Jayson Tatum al no entrar en el All Team

Donovan Mitchell y Jayson Tatum quedaron fuera de los All Team de la temporada 2021 de la NBA que se dieron a conocer este martes por la noche. Más allá de no haber formado parte de los equipos, la noticia sentó mal especialmente a ambos jugadores que perdieron un jugoso bono por no haber formado parte del All Team.

Así lo reveló el periodista de ESPN, Bobby Marks, quien aseguró qu una de las cláusulas que le permitía alcanzar el bono de 33 millones de dólares era el de haber sido incluido en alguno de los tres equipos de los mejores de la temporada de la NBA. Sin embargo, ninguno de los dos terminó entre los primeros 15 jugadores.

Donovan Mitchell, joven figura de los Utah Jazz, tuvo una gran temporada regular en la que dejó un nuevo tope en puntos al promediar 26.4 por partido, así mismo en asistencias con 5.2 por juego. También registró 4.4 rebotes por partidos siendo una pieza fundamental para que su equipo terminara con la mejor marca de la temporada 52-20.

Por su parte, Jayson Tatum también brilló con los Boston Celtics. El jugador también registró una nueva marca personal al promediar 26.4 puntos por partido durante la temporada en la que también dejó 7.4 rebotes y 4.3 asistencias por encuentro. Tanto Mitchell como Tatum participaron por segunda vez consecutiva en el All Star Game de la NBA.

Generaron controversia

Como todas las temporadas después de los anuncios del All Team de la NBA siempre se generan comentarios con relación a los ausentes y en esta temporada no fue la excepción, sobretodo por no haber incluido a Donovan Mitchell y Jayson Tatum en ninguno de los tres equipos anunciados este martes.

En las redes sociales los nombres de los jugadores de los Utah Jazz y Boston Celtics aparecieron entre los grandes ausentes en los tres equipos conformados por los mejores jugadores de la temporada. Ambos tuvieron brillantes campañas en las que fueron determinantes para sus equipos, por lo que a muchos les sorprendió que no fueran tomados en cuenta.

