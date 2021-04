New York Yankees y Texas Rangers pactan cambio de Rougned Odor a La Gran Manzana

De seguro has escuchado sobre Rougned Odor, un pelotero bastante completo en la Major League Baseball (MLB) que lleva unas cuantas temporadas con Texas Rangers. Sin embargo, ya no será así, pues se encuentra en pleno trato para pactar con New York Yankees.

Así lo confirmó Jeff Passan por medio de su cuenta oficial en Twitter, describiendo lo que viene siendo una auténtica ganga para los "Mulos del Bronx", dado que la novena texana deberá pagarle el salario de la presente campaña del mejor beisbol del mundo pautado $12 millones de dólares que se le adeudan.

Por si fuera poco, también tendrán que cancelarle otros $12 millones de dólares más en 2022, además de cancelar $3 millones de dólares adicionales como parte de la compra, y todo esto para deshacerse de sus servicios y enviarlo hacia la novena neoyorquina.

@JeffPassan

Y sí, si se te hace familiar Rougned Odor es porque es él quien protagonizó aquella pelea histórica con José Bautista, impactando fuertemente su puño sobre la mandíbula del dominicano tras una polémica por deslizarse en la segunda almohadilla.

Rougned Odor en números

Recordemos que Rougned Odor ha dejado de por vida sobre los libros estadísticos del mejor beisbol del mundo .237 de average, 146 batazos de vuelta completa, 458 rayitas impulsadas, 479 imparables, 146 dobles, 26 triples, 193 boletos, 429 carreras anotadas y se ha ponchado 799 ocasiones en 3158 turnos al bate.

Lee También