MLS 2021 Semana 8: Partidos de la jornada

Desde ya, la temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) perfila dos equipos para liderar sus respectivas conferencias: New England Revolution (Este) y Seattle Sounders (Oeste). Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en el presente curso.

Aunque, no se pueden descartar organizaciones como Toronto FC que apuesta por concretar la buena campaña que realizó el año pasado. Columbus Crew como actual campeón también quiere hacer de las suyas. Los Angeles Galaxy y LAFC siempre serán rivales complicados.

Por ello, a continuación repasaremos cómo será la Jornada 8 de la MLS, la cual contará con compromisos de alto calibre que llaman la atención a simple vista, pero que primero habrá que esperar la pausa por Eliminatorias Mundialistas, así como la Concacaf Nations League.

MLS 2021 Jornada 8: Partidos de la semana

(Fuente: TUDN)

Partidos destacados de la Jornada 8: El radar de BolaVIP

Sábado 19 de abril

Toronto FC vs Orlando City | TBD |

New York City vs New England Revolution | Red Bull Arena |

DC united vs Inter Miami | Audi Field |

LA Galaxy vs Seattle Sounders | Dignity Healt Sports Park |

Lee También