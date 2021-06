Orlando Magic y el entrenador Steve Clifford acuerdan separación

Los Orlando Magic anunciaron el sábado por la mañana que la franquicia ha decidido, en conjunto con el entrenador, no seguir adelante con el acuerdo y separarse de Steve Clifford. El coach y el equipo de la NBA tenían la misma idea en mente por lo que una colusión rápida y fácil.

Los Magic entran en una etapa de reconstrucción fuerte y Clifford no estaba interesado en ser parte integral de ese plan. Los tiempos de Orlando no se alinearon con los del entrenador, que no desea ser paciente y reconstruir, por lo que quedará libre para buscar nuevo equipo.

El entrenador de 59 años se juntó varias veces con la franquicia en las últimas semanas, tenía un año restante en su contrato. En sus tres temporadas como entrenador del Magic, llegó dos veces a Playoffs, pero en la última el equipo decidió abrazar la reconstrucción a mitad de la campaña.

Clifford en los Magic

El coach se va de la franquicia con un récord negativo de 96-131, pero con dos campañas que terminaron en postemporada. El último año terminó con récord de 21-51 y en el trade deadline el equipo decidió traspasar a Nikola Vucevic, Aaron Gordon y Evan Fournier para de esa manera arrancar a armar un nuevo equipo desde cero.

¿Que sigue para Orlando Magic?

Wendell Carter Jr. Uno de los jóvenes del Magic. (Foto: Getty)

La franquicia de Florida cuenta con una gran cantidad de jóvenes para el futuro: Cole Anthony, Chuma Okeke, RJ Hampton, Wendell Carter Jr, Markelle Fultz y Mo Bamba. El equipo le dará minutos a éstos para ver qué pueden brindar, mientras colecciona picks de lotería de Draft para armarse. Solo resta saber quién será el nuevo head coach.

