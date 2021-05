NBA 2021: Jokic, Embiid y Curry, los finalistas al premio MVP de la temporada

Hace casi 10 días que se anunciaron los candidatos finales a cada uno de los premios de la temporada 2020/21 que la NBA otorga. Los finalistas al premio más importante, el MVP, son Nikola Jokic, Stephen Curry y Joel Embiid.

Mientras que esos fueron los finalistas para el Jugador Más Valioso del Año, los candidatos a los otros premios también fueron anunciados, y hasta ahora se entregó el galardón al Sexto Hombre del Año, que lo obtuvo Jordan Clarkson, de Utah Jazz, y el premio al jugador más mejorado, que lo ganó Julius Randle de los New York Knicks.

En esta nota toca analizar a los finalistas del premio MVP. La razón por la que llegaron y por qué podrían ganarlo. Los triunfadores de cada terna se darán a conocer a lo largo de los Playoffs. Los finalistas son el resultado de la votación de un panel global de periodistas, que incluye personalidades de TV y redactores importantes de la NBA en diferentes países.

El caso de Nikola Jokic

Nikola Jokic. (Foto: Getty)

El pívot de los Nuggets tuvo su mejor temporada como profesional, en un Denver que, de no ser por la lesión de Jamal Murray, estaría catalogado como uno de los principales candidatos al título. Jokic es el líder de la franquicia y elevó su nivel cuando se necesitaba. De los tres, es el favorito a llevarse el galardón debido a su consistencia a lo largo del año. De ganarlo, sería el primer pívot en desde Shaquille O´neal en 1999/00 en conseguir el trofeo.

Promedió 26.4 puntos, 10.8 rebotes y 8.3 asistencias en 34.6 minutos por partido, con un 56.6% de efectividad en tiros de campo. Lideró a su equipos en las tres estadísticas principales y fue el principal generador de juego. Llevó a los Nuggets a un récord de 47-25 para quedar terceros en la difícil Conferencia Oeste. Una de los aspectos más importantes a tener en cuenta con el serbio es que no se perdió ningún partido, algo esencial para el equipo de Colorado que lo necesitó en todo momento.

El caso de Stephen Curry

Stephen Curry. (Foto: Getty)

El base de los Warriors mantuvo a flote a su equipo durante la temporada. Sin él, estos Golden State estarían entre los peores equipos de la liga. Es tan poca la ayuda que recibe Curry, que los equipos rivales buscaban sacarle la pelota al dos veces MVP con dobles marcas agresivas. Stephen fue tan dominante por momentos, que en el mes de abril promedió 37.3 puntos por partido en 51.8% de tiros de campo y 46.6% en triples.

Durante la temporada, promedió 32 puntos (líder de la liga), 5.5 rebotes y 5.8 asistencias, jugando 34.2 minutos por encuentro. Además, su porcentaje de efectividad en triples fue de 42.1, y se quedó muy cerca de volver a entrar al club de 50% efectividad en tiros de campo (lanzó para 48.2) 40% de efectividad en triples y 90% en tiros libres (91.6 fue su porcentaje). Sin el "Chef" en cancha, GSW tuvo un net rating negativo de 3.2, y con él en cancha, fue positivo, de 6.9. El argumento que le juega en contra al Warrior es que su equipo no llegó a la postemporada, y jamás ha habido un MVP que no haya llegado a esa instancia.

El caso de Joel Embiid

Joel Embiid. (Foto: Getty)

El pívot tuvo, por lejos, la mejor temporada de su carrera. A pesar de ya haber mostrado este nivel en años anteriores, en este caso Embiid logró la consistencia necesaria para ser considerado uno de los mejores de la liga. Su tiro de media distancia y defensa se elevaron y sumaron al juego de poste y presencia en la pintura que ya tenía desde que llegó a la liga. Es posible que de no haberse lesionado y perdido 21 partidospara Philadelphia, su candidatura sea aún más fuerte.

Embiid lideró a los Sixers que terminaron primeros en el Este con récord de 49-23. Cuando él jugó, perdieron sólo 12 partidos, es decir que sin él en la alineación, el equipo tuvo récord perdedor de 10-11. El camerunés promedió 28.5 puntos, 10.6 rebotes, 2.8 asistencias y 1.4 tapones en sólo 31.1 minutos por partido. Es importante mencionar también que no sólo fue su ataque el que dominó, ya que en defensa fue uno de los tres mejores pivots defensivos de la liga.

