Estrella de Brooklyn Nets se baja del Team USA para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a la vuelta de la esquina, y todos los años una de las competencias que tiene dueño, hasta que se demuestre lo contrario, es el baloncesto. Allí, el Dream Team de USA dominacon jugadores NBA con la medalla de oro en las últimas tres ediciones, pero hay varias estrellas que no estarán presentes.

Dos de ellas ya confirmadas en no participar de los Juegos son tal vez las más grades de la liga. LeBron James se bajó el día que sus Lakers quedaron afuera de los Playoffs, y el otro es Stephen Curry, que hoy anunció que no será parte del seleccionado que será dirigido por Gregg Popovich.

A su vez, las estrellas de Brooklyn Nets, James Harden y Kevin Durant ya confirmaron su presencia en la competición más importante para la selección de básquet de USA, por lo que el integrante faltante del big 3 es quien estará ausente.

Kyrie Irving no sería parte del equipo de USA para Tokio 2020

Así lo anunció el periodista de The Athletic, Shams Charania, que en el mismo tweet en el que confirmó la presencia de James Harden, también anticipó que el base ex compañero de LeBron James probablemente no participe de la competencia.

La razón que explica Charania es debido a su lesión en el tobillo. Uncle Drew se lesionó el tobillo derecho en el cuarto partido de la serie ante los Bucks. El esguince parecía severo y se anunció antes del juego 7 de la serie que todavía le quedaba un buen tiempo de recuperación para volver a las canchas.

