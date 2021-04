Anthony Davis lo tiene claro: AD reveló qué necesita Lakers para ganar otro título

Anthony Davis acaba de reaparecer en las canchas de la National Basketball Association (NBA) con Los Angeles Lakers, luego de estar alejado de la acción por varios meses a consecuencia de una delicada lesión, pero afortunadamente para los suyos ya está de vuelta.

Ahora, el quinteto angelino lucha por clasificar a los playoffs en una extraña y atípica quinta casilla en la Conferencia Oeste del mejor baloncesto del mundo, pero para estar al día y jugar como antes es necesario que AD y LeBron James estén al ciento por ciento de sus capacidades.

Sin embargo, para Davis la clave de otro título no pasa solamente por ellos dos, sino más bien con Dennis Schröder, formando un auténtico "big 3" que debe rendir sobre los tabloncillos para liderar a la tropa de Frank Vogel a conquistar otro campeonato.

La clave de Anthony Davis para otro título

No cabe duda que los números de Schröder han aumentado desde que "The King" no está en cancha, pues su porcentaje de puntos por partidos se elevó de 14.8 a 17.2, al igual que el porcentaje en triples (de 31.6% a 40.6%), además de haber registrado en los últimos dos compromisos 20.6 puntos, 11 asistencias y tres doble-doble.

"Ha estado jugando enormemente para nosotros desde que volví y cuando salí", sentenció Davis sobre Schröder. "...Necesitamos que sea el mismo Dennis. Está haciendo las lecturas correctas, grandes jugadas, está terminando, lanzando el balóny no queremos que retroceda cuando 'Bron regrese", finalizó.

