Lakers-Hornets: Desafiante recado de LaMelo Ball antes de enfrentar a LeBron James por primera vez

El jueves de National Basketball Association (NBA) por la noche estará cargado de emoción de principio a fin con varios partidos interesantes sobre la cartelera, entre los cuales destaca el choque entre Los Angeles Lakers y Charlotte Hornets.

Justamente, este compromiso se lleva los reflectores de la jornada tras un duelo que representa el pasado-presente del mejor baloncesto del mundo contra el futuro. Estamos hablando de LeBron James contra LaMelo Ball.

Antes del salto entre dos, al protegido de Michael Jordan se le preguntó si estaba emocionado por medirse cara a cara ante el camiseta 23 de los Lakers, sorprendiendo inmediatamente con su tajante respuesta que no tardó en viralizarse.

LeBron James (Foto: Getty)

El mensaje de LaMelo Ball a LeBron James

"Quiero decir, no. Crecí un poco diferente. No realmente en el baloncesto como ese. Entonces, no realmente", sentenció Ball en conferencia de prensa virtual, soprendiendo a más de uno por la manera en cómo respondió.

LaMelo Ball (Foto: Getty)

Por otro lado, en números, LaMelo Ball hace de las suyas con 15.8 puntos por encuentro, 6.3 asistencias, 6.0 rebotes y 1.6 robos para liderar el departamento de novatos en la presente campaña de la NBA.

