Era solo una cuestión de protocolo para que se hiciera oficial. Desde el 3 de agosto de 2023, la era de Michael Jordan como dueño mayoritario de un equipo en la NBA llegó a su fin. La leyenda de Chicago Bulls rompió el silencio sobre su gran fracaso y no dudó en lanzarle una advertencia a toda la liga.

Jordan se convirtió en dueño mayoritario de Charlotte Hornets desde la temporada 2009-10, por aquel entonces el equipo se llamaba Charlotte Bobcats. Desde que MJ tuvo su primer equipo como propietario en la NBA, los reultados deportivos no fueron buenos y en la temporada 2022-23 terminaron como uno de los peores equipos con 27 victorias y 55 derrotas.

Los Hornets de Michael Jordan solo clasificaron en tres ocasiones a los Playoffs en un periodo de 14 temporadas y en ninguna de estas oportunidades avanzaron de la primera ronda. Llegó la hora de darle un giro de 180 grados al equipo de Charlotte y MJ dejó de ser de manera oficial el propietario mayoritario del equipo.

“La venta de Michael Jordan de una participación mayoritaria en los Charlotte Hornets a un grupo liderado por Rick Schnall y Gabe Plotkin se completa, dice el equipo. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó recientemente el nuevo grupo propietario, dijeron las fuentes”, publicó Adrian Wojnarowski, de ESPN y la palabra de MJ estaba por llegar.

Jordan lanza una advertencia a toda la NBA tras vender su equipo: ‘No es un adiós’

La página oficial de la NBA publicó el comunicado de Michael Jordan tras vender gran parte de Charlotte Hornets y no podía empezar de otra forma que no fuera con una advertencia: “Gracias, pero no es un adiós, Charlotte”. Luego, MJ reconoció que no se irá de la liga, ya que continúa como dueño minoritario, pero también fue autocrítico al decir que “aunque no tuvimos tanto éxito en la cancha como a mí, y a muchos de ustedes, nos hubiera gustado, estoy orgulloso de las cosas que logramos como organización”. Por último, la leyenda de Chicago Bulls expresó cuál será su futuro inmediato.

“Aunque mi amor por el juego de baloncesto y la NBA sigue siendo fuerte, ahora es el momento adecuado para entregar las riendas y concentrarme en mi familia, mis intereses personales y algunos nuevos desafíos. Estoy emocionado de ver lo que depara el futuro, y espero poder apoyar al equipo y a la comunidad en mi nuevo rol durante muchos años por venir”, fue la parte final del comunicado de Jordan tras vender a Charlotte Hornets.