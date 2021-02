Así marcha la votación para el NBA All-Star Game

The first EAST returns for #NBAAllStar 2021!



Do you agree??



Your vote counts TWICE today for #NBAAllStar Voting presented by AT&T on https://t.co/WChjCTCx5b, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar #FirstNameLastName!



��️: https://t.co/2YZJEbQbn7 pic.twitter.com/crqoIJ7B71