El interesante jugador que Los Angeles Lakers buscará si no pueden traer a Andre Drummond

Los Angeles Lakers estará en los playoffs de la temporada 2020-2021 de la National Basketball Association (NBA), o eso parece hasta los momentos. Sin embargo, al momento de querer seguir aspirando a más, deben mejorar ciertos aspectos en su juego.

LeBron James no puede hacer todo, quizá en un par de partidos, pero en todos no podrá a pesar de que tenga exhibiciones impresionantes en puntos y asistencias. Además, Anthony Davis no volverá en al menos tres semanas.

Todo esto ha hecho que el quinteto angelino ponga manos a la obra en búsqueda de una nueva estrella, y esa es Andre Drummond, aunque, la gerencia quiere ser inteligente y desde ya cuentan con el "plan B" por si no logran llegar a un acuerdo con Cleveland Cavaliers.

El jugador "B" de Los Angeles Lakers

Estamos hablando de Hassan Whiteside, talentoso centro de Sacramento Kings, según informó Chris Haynes, reportero de Yahoo Sports. Obviamente, recalcando nuevamente que su traspaso serían en caso de no poder contar con el pívot de los Cavaliers.

Por otro lado, Whiteside en números se expresa con 8.3 unidades por compromiso, 5.7 rebotes y 1.3 bloqueos en 23 partidos disputados. Además, su contrato finaliza a final de la presente campaña del mejor baloncesto del mundo, razón por la cual a los Kings les vendría bien sacar algo de dinero con su ficha.

