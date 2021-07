Phoenix Suns vence a Los Angeles Clippers y clasifica a las finales de la NBA

Phoenix Suns venció esta noche en el Staples Center a Los Angeles Clippers por 130 a 103 en el sexto juego de la serie de las Finales de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA y de esta manera se clasifican a las finales por primera vez desde 1993.

El partido fue liderado por el equipo dirigido por Monty Williams toda la noche, aunque siempre muy parejo, hasta que en el último cuarto lograron separarse ante unos Clippers que vienen batallando cuesta arriba desde la primera ronda, y finalmente se quedaron sin energías. El ambiente fue muy caliente cerca del final por la frustración del equipo perdedor. Incluso Patrick Beverley fue expulsado por empujar de atras a Chris Paul, de manera antideportiva.

Paul George dio todo de sí mismo en el juego anterior y al igual que su equipo ya no tenía mas fuerzas. Terminó con 21 puntos. El mejor de LA fue Marcus Morris que anotó 26. Los Suns festejan y en un duelo completamente dominado, Bolavip te trae las claves para que Phoenix esté de vuelta en la ronda final de la NBA.

Chris Paul por fín lo logra

Devin Booker y Chris Paul festejan. (Getty)

Si, este partido fue de Chris Paul. Era la historia soñada. Llegar a sus primeras finales. Y no lo hizo gracias a otro jugador, no. CP3 dominó el segundo tiempo de tal forma que se notaba que ya estaba harto de no alcanzar esa instancia. Terminó con 41 puntos, 8 asistencias, 3 robos y 0 pérdidas de balón. Empató su máxima en Playoffs, y en el último tramo del juego metió 27 puntos contra sólo 18 de Los Angeles. Un infierno de segunda mitad.

Ayton y Crowder dan la cara

Deandre Ayton finaliza su viaje en los Playoffs de Conferencia Oeste con otro partido eficaz. Sólo 16 puntos pero con 8 de 10 en tiros de campo. Como en toda la postemporada, estuvo preciso. Jae Crowder fue letal de tres y anotó 19 puntos con 5 triples.

Phoenix Suns logra lo impensado

Nadie podría creer que los Suns podían estar acá después de sus últimos 10 años, donde fueron de los peores equipos de la liga. Es apenas su tercera aparición en finales, luego de perder en 1993 ante Houston y en 1976 ante Boston. Ahora, esperan por Milwaukee o Atlanta que se encuentran 2 a 2 en las finales de la Conferencia Este.

