Shaquille O'Neal carga contra LeBron James tras quedar fuera del top 5 de los Lakers por Jeanie Buss

Para el que no conoce a Jeanie Buss, estamos hablando de la presidenta y dueña de Los Angeles Lakers en la National Basketball Association (NBA). Ella es responsable de varios movimientos acertados que contribuyeron al resurgir del equipo que acabó con un campeonato después de tanto tiempo.

Justamente, en una entrevista otorgada al podcast "All The Smoke", reveló su top 5 de los jugadores más emblemáticos que han pasado por la institución angelina, nombrando a Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson y Phil Jackson, dejando por fuera a un grande como Shaquille O'Neal.

Por supuesto, estamos ante la opinión de una persona, la cual debe ser respetada en todo momento. Sin embargo, resulta muy curioso como dejó por fuera a O'Neal tras la historia del jugador con la institución, y por ello, "Shaq" reaccionó al respecto.

LeBron James y Jeanie Buss (Foto: Getty)

La respuesta de Shaquille O'Neal a Jeanie Buss

Por supuesto, ante una lista tan reducia, lamentablemente quedarán leyendas por fuera. Shaquille O'Neal no fue el único, pues también Jerry West, Elgin Baylor y Wilt Chamberlainse quedaron sin invitación a la lista de la mandamás Jeanie Buss.

Shaquille O'Neal (Foto: Getty)

Ante ello, "Shaq" respondió de manera cortez y respetuosa, pero lanzando un dardo hacia LeBron James, quien consideró que no lleva tanto tiempo defendiendo la camiseta como para ser considerado una leyenda de Los Angeles Lakers en la NBA.

Shaquille O'Neal (Foto: Getty)

"No estoy molesto por eso... Si tuviese 29 años diría: 'Espera un momento, LeBron James solo ha estado allí por 720 días, ¿cómo vas a colocarlo allí por delante de mí'?", sentenció Shaquille O'Neal vía The Big Podcast with Shaq.

Jeanie Buss (Foto: Getty)

Lee También