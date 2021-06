Kyler Murray frustrado por falta de Playoffs con Arizona Cardinals

En una temporada baja de la NFL llena de dramatismo alrededor de los mariscales de campo, la cosa no parece frenar. Primero está la novela de Aaron Rodgers con Green Bay Packers, y también hubo un pequeño conflicto entre Russell Wilson y Seattle Seahawks.

Ahora, se suma Kyler Murray y Arizona Cardinals. Murray fue drafteado con el primer pick del draft de 2019, donde los Cardinals abandonaron el proyecto de Josh Rosen para concentrarse en desarrollar y ser liderados por el QB de Oklahoma.

Del primer al segundo año, Kyler dio pasos gigantes en cuanto a su crecimiento. A medida que se iba sintiendo mejor con el sistema ofensivo de Kliff Kingsbury, sus números también aumentaron, y el hecho de tener a DeAndre Hopkins en su cuerpo de receptores, ayudó bastante.

Kyler Murray quiere ir a Playoffs

Al no conseguir el boleto a la postemporada en sus primeros dos años con los Cardinals, Murray se siente frustrado y es algo que lo preocupa para el futuro, por lo que el conflicto aún no está, pero Arizona deberá tenes éxitos si no quiere vivir un episodio feo con su jugador franquicia.

"Emocionalmente fue definitivamente frustrante, sobre todo para alguien como yo. Quiero ganar. No entrar a Playoffs es raro para mí. Sé que es la NFL y no he ido todavía, pero... siempre he jugado luego de la temporada regular en todos los deportes. Es diferente. Definitivamente no planeo acostumbrarme a eso", dijo el QB según Darren Urban, escritor de la franquicia.

