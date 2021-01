NFL: Dallas Cowboys y su extrema sequía ¿Existe otro equipo cómo ellos?

Cuando un equipo tiene una temporada o dos sin ganar, puede que con el paso del tiempo sumado a pequeños cambios las cosas mejoren, pero cuando hablamos de Dallas Cowboys es todo lo contrario, pues son demasiados años sin ganar.

Lo peor de todo es que son un equipo respetado y emblemático dentro de la NFL, razón por la cual sus aficionados se preocupan campaña tras campaña sin ver resultados positivos, tanto así, que esta vez han quedado fuera de los playoffs en la zafra 2020-2021 de manera vergonzosa.

En todo lo que va de siglo XXI no han podido tocar el trofeo Vince Lombardi, pero en la noche del pasado domingo tenían que ganar a New York Giants, algo que no pudieron hacer y vieron como sus esperanzas de avanzar quedaron puestas en la siguiente temporada... una vez más.

Cowboys nation thank you ���� pic.twitter.com/E067A7HRBK — Michael Gallup (@michael13gallup) January 4, 2021

Sin embargo, también dependían de que Washington Football Team perdiera, algo que no sucedió, pero al menos debían cumplir con su parte del cometido, lo cual no fue posible.

Más secos que el desierto

Todo este tema de los Cowboys trae a la mesa de conversación de BolaVIP un compilado de los equipos con mayor cantidad de tiempo sin ganar el Super Bowl, entre los que figuran New York Jets con 51 años, Las Vegas Raiders con 36, Chicago Bears con 34 y Washington Football Team con 28, hasta que nos topamos con equipos top como los que hacen vida en Texas que también se las han visto muy mal.

Miami Dolphins: 46 años

Miami Dolphins acarició el trofeo Vince Lombardi en 1974 durante el Super Bowl VIII cuando hicieron de las suyas ante Minnesota Viking, 24-7.

San Francisco 49ers: 25 años

San Francisco 49ers no está presente en la fiesta de febrero para ganarla desde 1995 cuando hizo gala en el Super Bowl XXIX tras vencer a San Diego Chargers en aquel entonces, con pizarra de 49-26.

Dallas Cowboys: 24 años

Dallas Cowboys tiene la desdicha de estar en este registro del cual nadie quiere pertenecer, dado que no saborean las mieles del triunfo desde 1996 cuando vencieron a Pittsburgh Steelers en el Super Bowl XXX con marcador de 27-17.

Tampa Bay Buccaneers: 17 años

El equipo liderado en ofensiva por Tom Brady quiere ganar el título esta temporada aprovechando que se juega en casa durante el próximo mes de febrero. Sin embargo, su único lauro lo consiguieron en 2003 cuando los Buccaneers disputaron el Super Bowl XXXVII ante Oakland Raiders para ese entonces, 48-21.

Pittsburgh Steelers: 11 años

Los Steelers no saben lo que es ganar un trofeo desde hace más de una década cuando bebieron champagne tras vencer a Arizona Cardinals en 2009 durante el Super Bowl XLIII de manera cerrada, 27-23.

New Orleans Saints: 10 años

En lo que puede ser la última campaña de Drew Brees en la NFL, New Orleans Saints intentará cortar la sequía que acumula desde 2010 cuando salió victorioso ante Indianápolis Colts, 31-17, en el Super Bowl XLIV.

Green Bay Packers: 09 años

Llevan tiempo haciendo desastre en ela División Norte de la Conferencia Nacional con Aaron Rodgers como protagonista, pero Green bay Packers no ha llegado a lo más lejos de la NFL desde 2011. Allí, en el Super Bowl XLV lograron imponerse con marcador de 31-25 ante los Steelers de Pittsburgh.

Baltimore Ravens: 07 años

De la mano y precisión de Lamar Jackson, Baltimore Ravens intentará reeditar lo sucedido en 2013 cuando salieron en la portada de todos los periódicos después de imponerse ante los 49ers de manera muy ajustada y disputada, 34-31, en el Super Bowl XLVII.

Seattle Seahawks: 06 años

Los Seahawks son quienes tienen menor cantidad de tiempo de todo este grupo sin ganar, cuando hicieron lo propio por única vez en su historia en 2014 durante el Super Bowl XLVIII venciendo a Denver Broncos por paliza de 38-8, algo extremadamente exagerado para una final.

