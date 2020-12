Julian Edelman fue colocado en la lista de reversas por posible contagio de COVID-19

La temporada 2020 de NFL no ha sido nada fácil para Julain Edelman, pues desde octubre no ha podido ser regular en el esquema de New England Patriots, primero por la lesión que arrastra en su rodilla, y segundo por causa del COVID-19.

En esta oportunidad, el receptor fue colocado en la lista de reserva por parte del equipo de Nueva Inglaterra por un posible contagio del virus que azota a la humanidad en estos momentos, pues estuvo en contacto con una persona que dio positivo.

Así lo informó Field Yates por medio de su cuenta oficial en Twitter. "The Patriots have placed WR Julian Edelman on the Covid-19 list" (Los Patriots han colocado al WR Julian Edelman en la lista Covid-19).

The Patriots have placed WR Julian Edelman on the Covid-19 list. — Field Yates (@FieldYates) November 30, 2020

Julian Edelman en números

El veterano receptor del ganador de seis anillos de Super Bowl no ha podido ser constante en la temporada, tanto así que no ha hecho acto de presencia sobre el campo de juego desde la Semana 7 de acción.

Edelman ha jugado seis partidos, registrando tan solo 21 recepciones para 315 yardas sin gritos de celebración por touchdown. Por otro lado, al jugador le resta un año de contrato con los 'Pats', quienes acumulan cinco victorias por seis derrota en su primer año de la "era post-Tom Brady".

