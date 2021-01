NFL Playoffs 2020-21: fecha, horarios, canales y partidos de la postemporada del torneo

Cada vez más cerca del título. Los playoffs de la National Football League 2020-21 se disputan este sábado y domingo, por lo que ahora te contamos todos los detalles de esta nueva fase del torneo de fútbol americano en Estados Unidos. Conoce la programación de partidos, canales de transmisión y más para USA y México en los siguientes párrafos.

Luego de 17 semanas de intensa lucha en la NFL, los mejores catorce equipos de la competencia buscan la gloria este fin de semana, donde finalmente se conocerán a los clasificados a la denominada ronda divisional. Los comodines empiezan el sábado 9 de enero con el duelo entre los Bills y Colts, y terminan el domingo 10 con el choque entre los Steelers y Browns.

Dicho esto, hay que mencionar que este año el sistema de competencia varió un poco, por lo que ahora hay siete equipos en cada conferencia y no un número par como antes. Y es que esta vez tanto los Green Bay Packers de la Conferencia Nacional como los Kansas City Chiefs de la Conferencia Americana se han ganado el derecho a descansar en los comodines por ser los dos mejores de la fase regular.

NFL 2020-21: equipos clasificados a los playoffs

Conferencia Nacional

- Green Bay Packers

- New Orleans Saints

- Seattle Seahawks

- Washington Football Team

- Tampa Bay Buccaneers

- Los Angeles Rams

- Chicago Bears

Conferencia Americana

- Kansas City Chiefs

- Buffalo Bills

- Pittsburgh Steelers

- Tennessee Titans

- Baltimore Ravens

- Cleveland Browns

- Indianapolis Colts

Calendario de partidos de los playoffs de NFL

Como bien se dijo anteiormente, la ronda de comodines empieza este sábado 9 de enero con el duelo entre los Buffalo Bills e Indianapolis Colts. Seguido a esto, los Seattle Seahawks reciben a Los Angeles Rams en CenturyLink Field, y el Washington Football Team choca con los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady en el cierre del día.

En consecuencia, el domingo 10 de enero inicia el resto de partidos, donde los Baltimore Ravens y Tennessee Titans se batirán a muerte por un cupo a la siguiente etapa. Asimismo, los Chicago Bears reibirán a los New Orleans Saints en el Mercedes-Benz Superdome, y los Cleveland Browns a los Pittsburgh Steelers como platillo de fondo.

¿A qué hora se juegan los playoffs de la NFL?

Sábado 9 de enero

- Indianapolis Colts vs. Buffalo Bills

Hora: 13:05 horas (ET) / 10:05 horas (PT) / 12:05 horas (México)

- Los Ángeles Rams vs. Seattle Seahawks

Hora: 16:40 horas (ET) / 13:40 horas (PT) / 15:40 horas (México)

- Tampa Bay Buccaneers vs. Washington

Hora: 20:15 horas (ET) / 17:15 horas (PT) / 19:15 horas (México)

Domingo 10 de enero

- Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans

Hora: 13:05 horas (ET) / 10:05 horas (PT) / 12:05 horas (México)

- Chicago Bears vs. New Orleans Saints

Hora: 16:40 horas (ET) / 13:40 horas (PT) / 15:40 horas (México)

- Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers

Hora: 20:15 horas (ET) / 17:15 horas (PT) / 19:15 horas (México)

¿Dónde ver en vivo los playoffs de la NFL en USA?

Los partidos de playoffs de postemporada de la NFL 2020-21 a disputarse este sábado y domingo serán transmitidos en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. CBS, NBC, ESPN y FOX Sports, en este caso, son algunas de las señales que tendrá a cargo la emisión de los duelos en USA, mientras que otros harán lo propio en México.

Sábado 9 de enero

- Indianapolis Colts vs. Buffalo Bills

Canales de transmisión: CBS (USA) / Canal 5 (México)

- Los Ángeles Rams vs. Seattle Seahawks

Canales de transmisión: FOX Sports (USA) / Canal 5 (México)

- Tampa Bay Buccaneers vs. Washington

Canales de transmisión: NBC (USA) / Canal 5 (México)

Domingo 10 de enero

- Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans

Canales de transmisión: ESPN (USA) / Canal 5 (México)

- Chicago Bears vs. New Orleans Saints

Canales de transmisión: CBS (USA) / Canal 5 (México)

- Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers

Canales de transmisión: NBC (USA) / Canal 5 (México)

