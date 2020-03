Nico Sánchez tildó de "garca" a Tinelli por irse a Esquel a hacer la cuarentena

�� AHORA ��️ Al aire desde #México @NicoGabSanchez, jugador de @Rayados



"Uno trata de no asustarse, me parece perfecto lo que se está haciendo en #Argentina. Ojalá que las medidas sean suficientes. Lo que hizo @cuervotinelli es de garca, no puedo creerlo" pic.twitter.com/5WNDsXalkP