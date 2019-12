¡No lo duda! Cam Newton fue contundente sobre su futuro en Carolina Panthers.

Nadie esperaba, al principio de la temporada, ver a otro mariscal que no tuviera el número 1 en su camiseta formarse en el backfield de los Carolina Panthers. Sin embargo, con el correr de los partidos, Cam Newton se lesionó y abrió una puerta que parece ser de salida para él.

La imposibilidad de equiparse y liderar a la ofensiva significó la posibilidad de que Kyle Allen tomara su lugar y, luego de un gran inicio, generara la pregunta que surge siempre que un suplente rinde bien ante una lesión: ¿Debe volver el titular, en este caso, Super Cam?

La respuesta, por ahora, parece estar lejos de confirmarse - y la entrada de Will Grier pone aún más dudas -, con mucha especulación sobre las chances reales de que se vaya. Sin embargo, el propio jugador habló nuevamente y fue contundente con respecto a lo que quiere en la temporada 2020: “Para que yo me vaya, me van a tener que echar”.

La rotunda declaración de Cam habla sobre sus deseos de permanecer en Charlotte, donde se ha mostrado ha gusto y se ha mantenido muy activo en la comunidad a través de acciones solidarias.

El periodista de la CBS Jonathan Jones entrevistó al MVP de la temporada 2015 y narró como, durante su conversación, mucha gente le pidió que se quedara con el equipo en 2020, año para el que aún tiene contrato, tal y como explicó el propio deportista.

“Ese es el plan [quedarse]. Aquí es donde quiero estar…No pueden deshacerse de mí tan fácilmente”, disparó.

“Es un lugar donde conozco a la gente y ellos me conocen. No solo asumen quién soy, lo saben. Conocen mi energía (…) Para mí, tener ese tipo de presencia me recuerda que…es lo correcto”, había dicho, también, hace algunas semanas.

Por ahora, habrá que esperar a que Carolina quede fuera de la competencia y que la gerencia ponga manos a la obra en la ejecución de sus planes para el año entrante. De todos modos, se lo vincula activamente a los Chicago Bears, que sufren el bajo rendimiento de Trubisky, a los Browns y hasta a los Bengals, pero no hay ninguna certeza, especialmente hasta no saber cuál será el orden en el próximo Draft.

