Canelo Álvarez y LeBron James ¿Quién gana más dinero por minuto?

¿Qué pueden tener en común Saúl "Canelo" Álvarez y LeBron James? Por supuesto, ambos son deportistas de élite que están en la cima de sus respectivas disciplinas (boxeo y NBA), pero más allá de ello, no parece haber muchas cosas que los unan.

Quizá ambos compartan gustos o pasiones similares, pero hasta ahora no sabemos. Sin embargo, lo que si podemos conocer en estos momentos sobre el boxeador y el jugador de baloncesto es cuánto dinero ingresa a sus cuentas bancarias tras prestar sus servicios.

Obviamente, a ciencia cierta resulta complicado desglozar el salario de ambos, tomando en consideración que Canelo cobra por evento y LeBron James hace lo propio por temporada, aún así, las cantidades de dinero que devengan son sencillamente impresionante.

Canelo Álvarez Vs. LeBron James: Chequeras afuera

La última pelea de Saúl "Canelo" Álvarez fue contra Avni Yildirim terminó con un triunfo imponente para el mexicano, quien se guardó en los bolsillos $20 millones de dólares en bolsa y $10 millones adicionales por derechos televisos, lo que se traduce a la xhorbitante cantidad de $3.3 millones de dólares por minuto que estuvo en el ring.

Por otro lado, LeBron James firmó hace ya algún tiempo un vínculo con Los Ángeles Lakers por las próximas dos temporadas a cambio de $85.7 millones de dólares, desglozados en $3.57 millones por mes, $117.397 por día, $4.891 por hora, $82 por minuto y $1.36 por segundo.

¿El ganador? No sería justo decir que Canelo se lleva el triunfo porque los factores no presentan equidad, pues un contrato es por pelea y el de LeBron es por dos temporadas, pero no cabe duda alguna de que ambos generan múltiples ingresos haciendo lo que más les gusta.

