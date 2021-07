Restan solo 7 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, y los grandes protagonistas viajan a Japón para la gran cita. Uno de los principales representantes de Argentina en Tokio 2020 será el tenista, Diego Schwartzman. El jugador ha puesto rumbo a tierras niponas, y su novia, Eugenia De Martino ha publicado un tierno mensaje por medio de su cuenta en Instagram.

El Peque Schwartzman llega a los Juegos Olímpicos como uno de los grandes candidatos a llevarse la medalla de oro. Ante las ausencias de grandes estrellas como Roger Federer o Rafael Nadal, las expectativas en torno al argentino crecen ampliamente de cara a su participación en esta cita olímpica.

"Con todas las bajas que hay, si llego a ligar en el sorteo y me favorece en las primeras rondas, puedo arrancar de menor a mayor" dijo el tenista ante TyC Sports horas atrás. El jugador viene de caer en la tercera ronda de Wimbledon ante Márton Fucsovics, quedando en el puesto número 12 del ranking ATP previo a su viaje a tierras niponas.

Mensaje de Eugenia De Martino para el Peque Schwartzman

Diego Schwartzman ha partido este viernes 16 de julio a Tokio para los Juegos Olímpicos, y su pareja, Eugenia De Martino se ha despedido con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "Te me vas a Tokio, un sueño más que estás cumpliendo y no hay nada que me haga más feliz. Me llena el alma saber que estás viviendo lo que siempre quisiste".

Fuente: Getty

"Me hubiera encantado poder vivirlo y estar ahí con vos porque sé lo que significa esto en tu vida, pero acá voy a estar a la distancia apoyándote y acompañándote en todo como lo voy a hacer para toda la vida. Que disfrutes de este momento y esta experiencia que es única. No tengo dudas de lo que lo vas a disfrutar. Sos un orgullo para mí y para todos los argentinos. Te amo infinito mi amor" añadió.