Barcelona SC confirmó que Octavio Rivero no seguirá en el equipo amarillo para la temporada 2026 y se marcha. Su destino casi seguro es la Universidad de Chile, sin embargo, no se marcha libre dejando un importante ingreso económico para el ‘Ídolo’.

De acuerdo a la revelación de Eduardo Erazo, Barcelona SC recibió un importante ingreso económico por la venta del goleador de 33 años. Resulta, que la ‘Iguana’ se va dejando en las arcas del club un monto superior a los 500 mil dólares por su transferencia.

Rivero pudo marcharse libre en este mercado de fichajes, ya que tuvo varias opciones para hacerlo, pero sobre todo porque Barcelona SC le debía 4 meses de salario. No obstante, el jugador no quería que este fuera el camino y al final se va dejando algo de dinero.

El delantero resigna los meses de contrato que le quedaban hasta finales de 2026 y se reveló que le pagaron los 4 meses de salario que le estaban debiendo. El futbolista uruguayo tenía toda la intención de salir en este mercado y finalmente se fue a Chile.

ver también La polémica decisión de César Farías con Jhonny Quiñónez para su futuro en Barcelona SC

El comunicado de Barcelona SC sobre la salida de Octavio Rivero. (Foto: @BarcelonaSC)

La temporada 2025, Octavio Rivero fue el mejor jugador de los amarillos, terminó siendo clave para que pudieran competir por entrar a Copa Libertadores, aunque no lo lograron. La falta de pagos y el no cumplir objetivos impulsaron al delantero a salir del club.

Publicidad

Publicidad

Los números de Octavio Rivero en 2025 con Barcelona SC

ver también Alexander Bolaños, ahora Romario Bolaños, tiene nuevo equipo en la LigaPro

En la última temporada con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero estuvo en cancha 2.842 minutos, repartidos entre 38 partidos de todas las competencias. El goleador marcó 14 goles y fue el gran responsable de que su equipo compita hasta último momento por entrar a Copa Libertadores.

Las salidas de Barcelona SC para la temporada 2026

De momento estas son las salidas confirmadas que viene sufriendo Barcelona SC: Gastón Campi, Aníbal Chalá, Gabriel Cortez, Braian Oyola, Janner Corozo, Octavio Rivero y Felipe Caicedo. Aún quedan por definir otras salidas que tendrá el ‘Ídolo’ en el 2026.

Encuesta¿Quién pierde más con esta salida? ¿Quién pierde más con esta salida? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: