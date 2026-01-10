Este sábado 10 de enero de 2026 se confirmó que Independiente del Valle hizo la compra más cara de toda su historia en el fútbol ecuatoriano. El equipo ‘Rayado’ viene de ser campeón de la LigaPro y quiere repetir este logro en el 2026 y por eso ficha a una “joya” del fútbol argentino.

César Luis Merlo confirma que Independiente del Valle fichó al extremo argentino, Matías Perelló, en lo que fue la compra más cara de su historia. Con esta contratación, IDV se hace con una figura muy importante y en amplio crecimiento de su carrera.

Perelló pertenecía a Argentinos Juniors, rival de Barcelona SC en la Copa Libertadores. Sin embargo, el futbolista ya venía en negociaciones largas con IDV y ahora se concretó su fichaje. Perelló estuvo a préstamo en Central Córdoba en el último curso.

El valor de mercado de Perelló, de acuerdo a Transfermark, es de 1.8 millones. Por lo cual, el jugador llegaría a IDV por casi 1 millón de dólares, ya que IDV está comprando el 50% de su pase. Es la compra más cara, porque IDV no acostumbra a comprar jugadores por estos números, y más se caracteriza por “explotar” a los jugadores de sus canteras.

Matias Perelló llegará a IDV en los próximos días. (Foto: GettyImages).

Perelló tuvo una destacada Copa Libertadores que ahora le vale para dar el salto a Ecuador a uno de los equipos que también acostumbra a competir internacionalmente. En el último curso, fue semifinalista de la Copa Sudamericana, donde cayó ante Atlético Mineiro.

Los números de Matías Perelló en 2025

En la última temporada de Matías Perelló es la mejor que lleva en su carrera el joven extremo de 24 años. Jugó 39 partidos con Central Córdoba, marcó 6 goles y dio 6 asistencias. Jugó más de 2.000 minutos y llega a Ecuador para ser titular con IDV.

Los fichajes de Independiente del Valle

Para la siguiente temporada, Independiente del Valle ya ha confirmado como nuevos jugadores a Djorkaeff Reasco, Daykol Romero y Jhon Espinoza. Se espera que más nombres se confirmen en el siguiente mercado de fichajes.

