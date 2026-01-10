Este sábado 10 de enero de 2026 Liam Rosenior debuta como DT de Chelsea en la FA Cup. El entrenador inglés llegó en reemplazo de Enzo Maresca y ahora en la previa de su estreno dejó palabras para Moisés Caicedo. Chelsea viene en caída y Rosenior tiene que levantar el nivel.

El DT fue muy contundente sobre lo que opina de Moisés Caicedo y otros jugadores de Chelsea. Rosenior tiene la obligación de volver a encarrilar un tren que se está quedando fuera del top 4 de la Premier League, y hacer que gane un campeonato en esta temporada.

En la rueda de prensa previo al partido dijo esto de Moisés Caicedo: “Hay potencial para eso. Hablemos de Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer o Reece James: jugadores de talla mundial y aún muy jóvenes. Esa es la máxima ambición de este club: volver a crear eso”, comentó el DT.

Con esto Rosenior deja claro que considera a Moisés Caicedo una estrella de “Talla Mundial”. El jugador ecuatoriano, para muchos, es el mejor volante defensivo del mundo. En el último año, fue clave para que Chelsea gane la Conference League y el Mundial de Clubes.

Liam Rosenior es la nueva “apuesta” de Chelsea. (Foto: GettyImages)

En la FA Cup, Chelsea tendrá que jugar contra el Charlton, en lo que parece un partido “fácil” de debut para el entrenador. Por lo cual, se espera que Chelsea consiga una victoria fácil. Moisés Caicedo comenzaría como titular, ya que no jugará en la siguiente semana por sanción.

Publicidad

Publicidad

Los números de Moisés Caicedo en lo que va de temporada

ver también Sebastián Rodríguez deja la Universidad de Chile y estos equipos de LigaPro lo buscarían

En toda la temporada ya Moisés Caicedo jugó 1.929 minutos, pudieron se más, pero se perdió varios encuentros por sanción. El ecuatoriano lleva 24 partidos en lo que va de curso, marcando 4 goles y dando 1 asistencia. Sus mejores números ofensivos en la Premier.

El contrato de Rosenior con Chelsea

Mientras Moisés Caicedo tiene un contrato hasta 2031 con Chelsea, Liam Rosenior firmó uno hasta 2032, por lo cual, el jugador ecuatoriano coincidirá y mucho con su nuevo entrenador. El DT inglés viene de un paso importante por el Racing de Estrasburgo.

Encuesta¿Se entenderán Moisés Caicedo y Liam Rosenior? ¿Se entenderán Moisés Caicedo y Liam Rosenior? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: