El mejor futbolista de la historia para Lilian Thuram: “Supe que sería el número 1 en 10 minutos”

Lilian Thuram es sinónimo de potencia y por encima de todo de títulos en una de las selecciones francesas más grandes de todos los tiempos. El ex defensor de clubes como Barcelona o Juventus disfrutan estos tiempos de una vida lejos de los terrenos de juego y donde mira el crecimiento de sus hijos en clubes de la talla de la Vecchia Signora o Inter de Milán. Consultado sobre quién es el mejor futbolista de la historia desde hace varios años, nunca ha dudado en sus reflexiones.

Concretamente y allá por el año 2017 en la previa del enfrentamiento entre Barcelona y Paris Saint Germain por los octavos de final de la UEFA Champions League, Lilian Thuram señaló a Lionel Andrés Messi como el mejor futbolista en la historia de este juego. Recordemos que tanto francés como argentino compartieron vestuario del conjunto culé a mediados de la primera década del siglo 21 y en medio de una transformación de la plantilla que venía de ganar la Copa de Europa en París frente al Arsenal. El vencedor del Mundial de Francia 98 dijo que desde ese momento se sabía lo que vendría por delante.

“Creo que tenía sólo 17 años cuando coincidí con él en el vestuario del Barça. Pero sabía que iba a ser el número uno del mundo… La gente no lo sabe, pero Messi tiene un carácter muy fuerte. En diez minutos sabía que Messi sería el Messi de ahora”, reflexiones de Thuram en AS allá por el 2017 e incluso antes de que la Selección Argentina de Messi se consagrase como campeona del mundo frente a Francia en Oriente Medio. También previo a las Copas América ganadas frente a Brasil y Colombia, así como la Finalísima frente a Italia en la ciudad de Londres. Lilian no duda que costará ver y de qué manera que se repita algo igual en la historia de este juego.

Sus años y títulos junto a Messi

Lilian Thuram llegó a Barcelona en el final de una carrera donde tras una época dorada en Juventus, todo el escándalo de Calciopoli y le llevó a dejar a la Vecchia Signora. Firmó como futbolista del conjunto culé en el verano del 2006 y para ver la irrupción de un Messi con el cual compartió hasta 58 encuentros sobre el césped. A lo largo de sus dos años juntos por la capital de Cataluña llegaron a levantar la edición de la Supercopa de España del 2006 y donde con un global de 4 a 0 contra Espanyol de Barcelona terminarían festejando por todo lo alto.

Lilian Thuram siempre se ha caracterizado por defender a Messi. Incluso en tiempos donde era tan cuestionado por París Saint Germain tras la Copa del Mundo. El ex defensor de Les Bleus fue una de las primeras voces en señalar al equipo de la capital francesa por los chiflidos que llegaron ante Lionel después de la eliminación frente a Real Madrid en los octavos de la Champions del 2022: “Ves que pierden en el Bernabéu y luego la gente va a pitar a Messi en el Parque de Los Príncipes, sinceramente es algo increíble. Creo que es algo que no debería pasar y que la gente no debe faltarle el respeto a un jugador como Messi. Es simple, la persona que ama el fútbol no puede permitir que se pite a Messi”.

Thuram compartió planteles con muchas figuras: aquí en Juventus junto a Trezeguet, Del Piero y Nedved. (Foto: Getty)

Los números de Thuram

Todo empezó en Mónaco allá por el verano de 1990. Parma, Juventus y Barcelona fueron los otros destinos de un crack que alcanzó los 683 partidos oficiales a nivel de clubes y que llegó a marcar 13 tantos en su carrera. Los más importantes, en aquella semifinal con Croacia de Francia 1998 para meter a Le Bleus en la definición donde vencerían a Brasil.

Cuando el hijo de Thuram vendió los zapatos de Messi

“Un día fui a ver a mi padre a un entrenamiento. Quería salir al campo, como el resto de los niños, pero no tenía botas adecuadas. Messi, con unos 19 o 20 años, era el único que podía dejarme un par. Yo tenía por entonces un 38 de pie, y él un 40-41. Cuando terminamos, me dijo: ‘Te las puedes llevar a casa’… Al día siguiente fui al fútbol y le regalé las zapatillas de Messi a un amigo sin pensarlo mucho…Todos los días me arrepiento“, recuerda Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, sobre la primera vez que conoció a Messi en una charla con DAZN.

