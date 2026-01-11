Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

Alexander Alvarado podría ser otro de los jugadores que Liga de Quito vea salir en este mercado de pases 2026. El extremo ecuatoriano se iría a otro grande de LigaPro para el próximo año.
Con la llegada de Janner Corozo y la búsqueda de otro extremo, Alexander Alvarado quedaría relegado a la suplencia y ahora Barcelona SC buscaría sacarlo de Quito y llevarlo al Astillero.
No es la primera vez que los amarillos se fijan en Alvarado, ya cuando era una joven promesa destacando en SD Aucas lo contactaron. Alvarado llegaría justamente a reemplazar a Janner Corozo en el once titular.
Alvarado no tuvo mucha continuidad este 2025 con Tiago Nunes, incluso Lautaro Pastrán y Melvin Díaz fueron opciones por delante de Alvarado en varios partidos, para sorpresa de los hinchas.
Su salida dejaría cerca de medio millón de dólares a Liga de Quito, lo que pondrían nuevamente en más refuerzos. Hace semanas el delantero y extremo Diego Tarzia recibió sondeos de la U.
Los fichajes de Liga de Quito para el 2026
Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.
Alexander Alvarado incluso llegó a la Selección de Ecuador. Foto: Getty.
En resumen
- Barcelona SC busca fichar a Alexander Alvarado de Liga de Quito para la temporada 2026.
- La salida de Alexander Alvarado generaría medio millón de dólares para Liga de Quito.
- El extremo Diego Tarzia recibió sondeos de Liga de Quito como posible refuerzo.