Este sábado 10 de enero de 2026 se definió en qué equipo jugarán Pedro Ortiz y Luis Fernando León para esta temporada. Aunque ambos futbolistas estuvieron cerca de Liga de Quito, ahora Emelec confirmó cuál será el futuro de sus dos capitanes.

Resulta que tanto Pedro Ortiz como Luis Fernando León fueron convocados para quedarse en Emelec para la temporada 2026. Ambos jugadores también ya se presentaron en las instalaciones del club para comenzar la pretemporada en esta jornada.

Esta decisión de los dos capitanes avisa de un acuerdo entre ambos y la directiva del ‘Bombillo’ para seguir en esta temporada. Los dos jugadores habían reclamado varios meses de salarios atrasados y se podían marchar libres, pero esto no fue así.

León y Ortiz sonaron para Liga de Quito, sin embargo, ninguno de los dos llegará al ‘Rey de Copas’. Por lo cual, los hinchas de Emelec ya tienen la seguridad de que contarán con sus mejores jugadores para la siguiente temporada y pelear nuevamente en la LigaPro.

Se destaca que en la convocatoria de Emelec para la pretemporada 2026 también está Miller Bolaños. El ‘Killer’ volvió al ‘Bombillo’ y aunque aún no es inscrito, el jugador azul ya está en cancha y se presentó para los chequeos médicos para este comienzo de temporada.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

Para esta temporada, Emelec solo anunció a Miller Bolaños como su nuevo fichaje, y también estaría muy cerca de concretar la llegada de Jonathan Bauman. El club no pasa el mejor momento económico y se encamina a un mercado de austeridad.

Los torneos que jugará Emelec en 2026

En la temporada 2026, Emelec solo jugará torneos a nivel local. El ‘Bombillo’ enfrentará la LigaPro y la Copa Ecuador. Por tercer año consecutivo, no disputará ningún torneo internacional a nivel de CONMEBOL. No clasificó ni a Libertadores ni a Sudamericana.

En síntesis: