Marino Hinestroza esperó y presionó y será nuevo jugador de Boca Juniors, y al mismo tiempo que se conoce la cifra que recibirá Atlético Nacional, también hay detalles del contrato del jugador. Medios locales apuntan al millonario salario que ganaría en el Xeneize.

Según el portal El Futbolero y la revista Semana de Colombia, Marino Hinestroza cobrará cerca de 800 mil dólares al año. Esto representa un 60% más de lo que cobra en la Liga BetPlay.

El salario de Hinestroza en el gigante de Colombia era de 500 mil dólares según los mismos portales. La operación se cerrará por 6 millones de dólares contando todos los objetivos cumplidos.

Atlético Nacional recibirá 2.5 millones de dólares, misma cifra que Columbus Crew de la MLS. Esta será la tercera liga extranjera del colombiano tras jugar en México y Estados Unidos.

Parecía que Boca Juniors se retiraba de la negociación por que el club aumentó las exigencias económicas y Fluminense se adelantaba, pero la voluntad del jugador pesó más.

Los títulos de Marino Hinestroza en su carrera

En Atlético Nacional, Hinestroza ya lleva la Copa Colombia, un torneo clausura y una Superliga de Colombia, en México también gritó campeón del Apertura 2022.

Marino Hinestroza – Colombia

