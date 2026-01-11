Pep Guardiola pidió a un ecuatoriano para el Manchester City

El Manchester City sigue con su búsqueda activa para un nuevo defensor central en este mercado de invierno, y entre las opciones se metió un seleccionado de Ecuador. Medios ingleses señalan que Pep Guardiola pidió a un ‘tricolor’ como fichaje.

Medios británicos señalan que Joel Ordóñez está en los planes del Manchester City para reemplazar a Gvardiol. El ecuatoriano también sonó con fuerza como objetivo del Liverpool.

El precio ronda los 40 millones de euros, cifra que no tendrían problemas en pagar los campeones de la Premier League por el defensa de 21 años de edad. Liverpool lo descartó para esta ventana de invierno.

El Club Brujas aceptó venderlo en esta ventana de transferencias, conscientes que podría revalorizarse más luego de la Copa del Mundo 2026. En la Selección de Ecuador es uno de los titulares.

Joel Ordóñez cumple su tercera temporada en el Brujas, desde su llegada se afianzó como titular y ya ha ganado los tres títulos domésticos de la primera división de Bélgica.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. El ecuatoriano podría convertirse en la venta más cara de la historia de Brujas y también de la Liga de Bélgica, una vez que se logre concretar el nuevo fichaje para el tricolor.

