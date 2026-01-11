Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito ficharía a un mundialista ecuatoriano para el 2026

Liga de Quito sigue buscando refuerzos y reemplazaría a Bryan Ramírez con un seleccionado y Mundialista de Ecuador en Qatar 2022.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito ficharía a un mundialista ecuatoriano para el 2026 Foto: Getty
Liga de Quito ficharía a un mundialista ecuatoriano para el 2026 Foto: Getty

Liga de Quito aún trabaja en al menos tres refuerzos más para la siguiente temporada y entre las opciones está un jugador que fue al Mundial Qatar 2022 con la Selección de Ecuador.

Según el portal Mr. Offsider, Diego Palacios fue ofrecido a Liga de Quito para la próxima temporada. El jugador ecuatoriano está en el país de vacaciones y espera quedarse por decisión personal.

Su pase pertenece al Corinthians de Brasil y tuvo pasos por Ucrania pero el defensor quiere jugar en Ecuador y estaría dispuesto a bajar sus aspiraciones económicas para regresar al país.

Diego Palacios dejó SD Aucas en el 2019 tras el sudamericano sub 20 que consiguió la Selección de Ecuador y ha tenido pasos por Holanda, Estados Unidos, Brasil y Ucrania.

Liga de Quito le busca reemplazo a Bryan Ramírez y Diego Palacios cumpliría esas características. A Palacios le quedan dos temporadas más de contrato con el gigante de Brasil.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Bombazo: Darío Benedetto jugaría en un grande de LigaPro

ver también

Bombazo: Darío Benedetto jugaría en un grande de LigaPro

Diego Palacios – LAFC.

Diego Palacios – LAFC.

Encuesta

¿Es Diego Palacios buen reemplazo de Ramírez?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Diego Palacios fue ofrecido a Liga de Quito como refuerzo para la próxima temporada.
  • El lateral tiene dos años de contrato vigentes con el Corinthians de Brasil.
  • El jugador busca regresar a Ecuador y bajaría sus pretensiones económicas para el fichaje.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Bombazo: Darío Benedetto jugaría en un grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Bombazo: Darío Benedetto jugaría en un grande de LigaPro

Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito por millonaria oferta
Fútbol de Ecuador

Gabriel Villamil dejaría Liga de Quito por millonaria oferta

Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Alexander Alvarado dejaría Liga de Quito por otro grande de LigaPro

DT del Arsenal habló de la lesión de Piero Hincapié y encendió las alarmas
Fútbol de Ecuador

DT del Arsenal habló de la lesión de Piero Hincapié y encendió las alarmas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo