Liga de Quito ficharía a un mundialista ecuatoriano para el 2026

Liga de Quito aún trabaja en al menos tres refuerzos más para la siguiente temporada y entre las opciones está un jugador que fue al Mundial Qatar 2022 con la Selección de Ecuador.

Según el portal Mr. Offsider, Diego Palacios fue ofrecido a Liga de Quito para la próxima temporada. El jugador ecuatoriano está en el país de vacaciones y espera quedarse por decisión personal.

Su pase pertenece al Corinthians de Brasil y tuvo pasos por Ucrania pero el defensor quiere jugar en Ecuador y estaría dispuesto a bajar sus aspiraciones económicas para regresar al país.

Diego Palacios dejó SD Aucas en el 2019 tras el sudamericano sub 20 que consiguió la Selección de Ecuador y ha tenido pasos por Holanda, Estados Unidos, Brasil y Ucrania.

Liga de Quito le busca reemplazo a Bryan Ramírez y Diego Palacios cumpliría esas características. A Palacios le quedan dos temporadas más de contrato con el gigante de Brasil.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Diego Palacios – LAFC.

