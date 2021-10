La tecnología DLSS de Nvidia se trata de una manera de traer un mayor rendimiento a juegos con especificaciones altas, gracias a inteligencia artificial. Este mes, diez juegos traerán soporte para el sistema, entre ellos Back 4 Blood.

Además del shooter cooperativo, en octubre se lanza Nvidia DLSS en Baldur's Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 y Swords of Legends Online.

Además, ya está disponible en Alan Wake Remastered y F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Nvidia compartió algunas gráficas de qué tanto mejora el rendimiento en algunos de estos títulos: en Back 4 Blood, mejora un 46%.

Esta tecnología hace que el juego tenga "una calidad de imagen nítida y permitiendo a prácticamente todos los gamers de GeForce RTX alcanzar el máximo nivel de gráficos en 4K a 60 FPS", asegura Nvidia.

Más arriba te dejamos algunas comparaciones de cómo corren juegos con y sin DLSS. Si quieres saber más de Back 4 Blood, te dejamos su nuevo tráiler de campaña y unos recientes comentarios de sus desarrolladores.