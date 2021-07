Real Madrid no termina de meterse de lleno en un mercado donde parece que solo intentará el fichaje de Kylian Mbappé. Los Merengues no cuentan con más objetivos a nivel de trasferencias, pero eso no quita que se estén reforzando las bases para evitar más casos cómo el de Varane. Ancelotti ya festeja por la renovación de uno de sus pupilos.

Tras una temporada cargada de lesiones, irregularidad y por encima de todo frustración, Real Madrid ha querido premiar a uno de los íconos del último tiempo en la casa blanca. Uno al que los 15 encuentros sobre 51 posibles de la pasada campaña no han quitado el deseo de seguir forjando su historia dentro de la institución.

ver también El auto de James Bond llega a Rocket League esta semana

Dani Carvajal, lateral de 29 años de los Merengues, será jugador del primer equipo hasta junio de 2025 en una renovación que busca devolverle la confianza en su puesto. Desde MARCA afirman que la competencia con Odriozola, Lucas Vázquez y hasta Valverde había minado en algo la moral de un canterano al que Ancelotti hiciese debutar en 2013.

“El Real Madrid C. F. y Dani Carvajal han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club las cuatro próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2025”, dicta el comunicado de la casa blanca en sus redes sociales y página web sobre el futbolista que se une de esta manera a los casos de Nacho, Lucas y Modric en cuanto a renovaciones se refiere.

En lo que será su novena temporada con el equipo, Dani Carvajal se suma a la lista de futbolistas que renovaron su vínculo con Real Madrid. Con 294 partidos, 16 títulos, 6 goles y 47 asistencias, el canterano espera que el regreso de Carlo Ancelotti le traiga la misma suerte que en el pasado.