Luis Díaz manda un mensaje de tranquilidad a Néstor Lorenzo y Colombia a 3 meses del inicio del Mundial

Bayern Múnich sigue arrasando en una Bundesliga donde la figura de Luis Díaz continúa impecable. Nuevo gol del colombiano en la victoria frente a Borussia Monchengladbach y en medio de diferentes declaraciones de su entrenador que auguraban poco de descanso para el activo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. El cafetero tranquiliza a todos a solamente tres meses de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

“Sé que estaré bien físicamente para el Mundial…Somos una familia, nuestra mayor fortaleza es la unión; todos nos esforzamos. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y muy humilde, un cuerpo técnico increíble y un grupo de jugadores increíble…No hay que olvidar que jugamos un fútbol fantástico, que somos muy buenos técnicamente”, declaraciones de Luis Días después de su gol en el Allianz Arena y tras una semana marcada por las palabras de su entrenador. Dirá presente en la lista de convocados para los amistosos frente a Francia y Croacia.

No es un tema menor. El cafetero lleva más de 2870 minutos en 35 partidos jugados en todos los torneos. Solamente esto cuando hablamos de compromisos con Bayern Munich a tres meses de que termine una temporada donde Lucho jugará su primera edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Tenerle de la mejor forma posible es vital para Néstor Lorenzo e igualmente para un Vincent Company que auguró días atrás que como mínimo hasta la llegada del mes de abril pedirá el 110% de lo físico a sus estrellas-

“Si analizo la situación objetivamente, quizás haya dos jugadores con menos ritmo porque hemos tenido menos partidos. Eso cambiará en las próximas tres o cuatro semanas. No me preocupa el estado físico de nuestros chicos. Están listos, nos hemos preparado mentalmente para la próxima serie de partidos entre semana, además de los de la selección nacional, y tenemos muchas ganas”, palabras de Kompany en la semana pasada. Fueron el detonante de una preocupación en Colombia que ya tiene respuesta. De momento Lucho no se ve en riesgo de lesión.

Luis Díaz irá con la Colombia de Lorenzo a los amistosos de finales de marzo: GETTY

Todo llega solamente unas jornadas antes de que Colombia se mida frente a Francia y Croacia en la última Fecha FIFA de cara al Mundial. Una doble jornada de amistosos donde los cafeteros pretenden prácticamente tener confirmada su lista de convocados para su regreso al gran torneo. Una lesión a estas alturas de temporada puede ser fatídica de cara al objetivo. Antes de la llegada de la fecha FIFA Bayern Múnich todavía tendrá encuentros de UEFA Champions League e igualmente partidos por la Bundesliga frente a Bayer Leverkusen y Unión Berlín.

Luis Díaz ya palpita la Champions

Arranca la fase de octavos de final con Bayern Múnich visitando a la siempre sorprendente Atalanta. La ida será este martes 10 de marzo en territorio italiano y en un estadio donde pocos equipos han ganado de manera internacional en los últimos años. El Guajiro también habló del compromiso e igualmente de lo que supondrá una eliminatoria marcada por el estilo ofensivo de ambos equipos.

“Comparado con la fase liguera, ahora va a ser más difícil. Porque ahora solo quedan los mejores equipos…La ventaja de jugar en casa en el segundo partido es muy valiosa. Analizamos cada partido de ida minuciosamente para enfocarnos en lo que debemos hacer en la vuelta”, reflexiones de un Luis Díaz que no teme al desgaste previo al Mundial. De momento, Néstor Lorenzo y Colombia respiran.

Datos claves

Luis Díaz suma 2870 minutos en 35 partidos con el Bayern Múnich esta temporada.

suma en 35 partidos con el Bayern Múnich esta temporada. El extremo colombiano anotó un gol en la victoria frente al Borussia Monchengladbach .

. Bayern Múnich visitará al Atalanta este martes 10 de marzo por la Champions League.

