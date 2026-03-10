Todo Ecuador consternado: Sebastián Beccacece confirma que está siguiendo a este delantero

Sebastián Beccacece confirmó en rueda de prensa que tiene a 20 convocados para el Mundial, y que hay 6 cupos a “pelear” por otros jugadores. Es en este espacio donde podría llegar un nuevo delantero, y el DT confirmó que nombre le “gusta”.

El nuevo delantero apuntado por Sebastián Beccacece es Elías Legendre Quiñónez. El joven jugador, que juega en Francia, puede defender los colores de ‘La Tri’ por las raíces de su madre. De ahí que, en Ecuador haya optimismo por una posible convocatoria.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece confirmó: “Lo hemos estado siguiendo muy de cerca a Elías Legendre Quiñónez. Es un chico que nos gusta mucho”, comentó el entrenador. Es posible que su convocatoria se pueda dar para los amistosos de este mes de marzo.

Otro delantero que viene interesando a Beccacece en la Selección de Ecuador es Jordy Caicedo. El goleador de Huracán vive un gran momento para su carrera y ahora se volvió a meter en consideración para una convocatoria. No vuelve desde la Copa América.

Legendre viene sumando minutos en el Stade Rennais en Francia. (Foto: Imago)

A ‘La Tri’ se le acaban las fechas para “probar” a nuevos jugadores. Le quedan estos amistosos ante Marruecos y Países Bajos, y poco más antes de la Copa del Mundo. De ahí que, Beccacece se decanté por probar diferentes nombres en la próxima fecha.

Los números de Elías Legendre Quiñónez en esta temporada

En lo que va de temporada con el primer equipo de Stade Rennais y también con las reservas, y entre todas las competencias, el ecuatoriano jugó un total de 20 partidos. El goleador ha marcado 7 goles y ha dado 1 asistencia.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/06)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

En síntesis: