UEFA revela un dato desconocido del nuevo formato de la Champions League

El diagnóstico está a simple vista. El cambio que realizó la UEFA del sistema de competencia de la primera instancia de la Champions League (así como también de la Europa y Conference League) fue un éxito. El interés por parte de los aficionados, no solo del Viejo Continente, sino del mundo, creció considerablemente.

Y el que habló de esta renovación que sostuvo a la competencia frente al avance de la Superliga (que, tras un acuerdo con Barcelona y Real Madrid, quedó totalmente sepultada), fue Aleksander Ceferín, el presidente de la entidad y principal responsable de que la Liga de Campeones de Europa se mantenga con vida.

“Muchos dudaban, nos advirtieron y los de siempre nos dijeron que íbamos a fracasar, pero las competiciones son ahora mucho mejores y más competitivas. Y no ha sido por casualidad, se ha desarrollado el modelo con responsabilidad. Ha ganado en audiencia, en ingresos y en competitividad. Esta temporada casi 450 millones se darán a los clubes fuera de las competiciones”, expresó el directivo en el 50 Congreso de la UEFA.

Además, se refirió puntualmente a lo que fue el acercamiento con los equipos españoles: “Los clubes aportan ambición a todo este deporte. Y si hablamos de los clubes tengo que abordar lo de ayer. Estoy encantado que el Madrid y Barcelona se sumen de nuevo a nuestra familia. La verdad es que estábamos todos cansados. Que quede claro, nunca perdimos el respeto mutuo con Florentino ni nuestro amor por el fútbol, aunque tuvimos nuestras diferencias. El único ganador es el fútbol. Y gracias a Nasser porque su liderazgo ha sido clave para volver a estar unidos”.

Para cerrar, hizo una particular analogía: “La unidad nunca hay que darla por hecho, a unos pocos kilómetros, en Waterloo, aprendimos que la fragilidad es muy valiosa, pero hoy no necesitamos largas lecciones de historia. Notamos la polarización, que el mundo se está dividiendo. A veces me pregunto como abogado y nos estamos alejando del Estado de derecho. La UE, la verdad, intenta mantener sus líneas. ¿Y qué tiene que ver esto con el fútbol? Todo, porque un un mundo que se va fragmentando el fútbol sigue uniendo y une en la diversidad. Es un lema que se aplica al fútbol europeo”.

El cambio que prepara la UEFA para la Champions League 2026/2027

Si bien no se vislumbran mayores cambios, dado que el formato le está dando resultados en el interés de los aficionados y, por consiguiente, en los auspiciantes, la UEFA planifica un cambio en la apertura de cada una de las próximas ediciones de la Champions League. La idea es darle mayor relevancia tanto al vigente campeón como al comienzo de la competencia.

Por eso, las autoridades pensaron en tener un partido inaugural con el último ganador jugando en su estadio y un evento de apertura al estilo Copa del Mundo.