La fortuna que debe pagar Millonarios por Rodrigo Contreras

Millonarios vive un gran presente, de a poco encontrando los resultados y un nombre clave es Rodrigo Contreras. El delantero argentino viene en racha y ya empiezan rumores de una posible salida a mitad de temporada pero ¿cuánto podría recibir el equipo?
Rodrigo Contreras tiene un precio de 1.2 millones de dólares según TransferMrkt, un valor que es menor a lo que está pactado en el contrato. El delantero argentino fue prestado desde Deportivo Antofagasta hasta diciembre del 2026.
Según el periodista Mariano Olsen, Deportivo Antofagasta fijó una cláusula de compra de 2 millones de dólares. Es decir, el doble de lo que indica la plataforma internacional.
Si Contreras sigue manteniendo esa racha, seguramente Millonarios hará la inversión para comprarlo definitivamente, aunque si hay una oferta a mitad de temporada, el club de Fabián Bustos recibiría un ingreso.
En 9 partidos, Rodrigo Contreras ha anotado 6 goles y con esto se acerca ya a superar los 10 tantos que anotó en 41 partidos en el 2025. El delantero argentino ha jugado en su país, en Chile, en México y en Portugal.
Los fichajes de Millonarios para el 2026
Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, arlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.
