Emelec lo descartó y podría ser nuevo refuerzo de Liga de Quito

Liga de Quito sumó dos derrotas consecutivas y vuelve al mercado de fichajes, especialmente para reforzar la defensa. Entre los candidatos está un jugador recién descartado por Emelec.

El defensor Luis Castillo podría ser opción para Liga de Quito de cara al 2026. Si Tiago Nunes regresa a la línea de cuatro, tendrá que tener dos alternativas de lateral y ahí podría aparecer Castillo.

El defensor arrancó con puntajes altos de rendimiento en el 2025 pero poco a poco fue siendo señalado. Su salida se dio por motivo del contrato que firmó con la directiva anterior.

La defensa de Liga ha sido la más criticada tras las derrotas contra Macará y Libertad en Loja, y además de un lateral irán por un defensor central y la posible salida de Allala.

Luis Castillo ya estuvo en planes de Liga de Quito la temporada pasada cuando había rumores de una posible salida masiva de jugadores por estar impagos varios meses consecutivos.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Publicidad

Publicidad

Luis Castillo – Emelec.

En resumen