Los posibles rivales de Barcelona en la fase de grupos de Copa Libertadores

Barcelona completó la hazaña contra Argentinos Jrs. y contra Botafogo y se metió a la fase de grupos de Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano con esto ya conoce sus posibles rivales.

Los ‘toreros’ van al bombo 4 del sorteo y con esto enfrentarán a un rival de cada bombo, al haber jugado desde la segunda fase previa, podrán ser emparejados con otro equipo del mismo país. Es decir, como pasó en el 2025, podríamos ver a Barcelona contra Independiente y Liga de Quito.

Ambos clubes ecuatorianos están en el bombo 1 por lo que solo enfrentarían a uno de ellos. Los rivales más difíciles están en dicho bombo, con Flamengo y Palmeiras los rivales a vencer.

Barcelona SC se metió en fase de grupos contra todo pronóstico tras ganarle a Argentinos Jrs. y a Botafogo de visita. Además de la gloria deportiva, se aseguran 3 millones de dólares en premios.

El sorteo pondrá a Barcelona contra un rival de cada bombo, este año habrá gigantes de América como River Plate y Atlético Mineiro que se quedaron fuera de este torneo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

