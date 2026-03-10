Barcelona SC consiguió la clasificación en la Copa Libertadores contra Botafogo gracias a una espectacular actuación de José Contreras. El arquero venezolano que tuvo 5 atajadas durante los 90 minutos evitó el gol, sostuvo la ventaja y se metió en la historia del club.

El ‘Ídolo’ ahora está en grupos de la Copa Libertadores y José Contreras en la historia del club. Varios aficionados destacaron como el portero fue clave en esta serie, puesto que, no solo destacó en Brasil, sino que en Guayaquil también sacó varias claras.

En X (ante Twitter) los hinchas le dedicaron estas palabras: “Mi capitán, mi venezolano Contreras“. “Deben darte la capitanía. Mira lo que sacó”. “A mí hija le voy a poner de nombre José David Contreras”. “José Contreras se merece 90% del premio por clasificación. Figura incuestionable.”, comentaron algunos.

Ya desde hace varios meses Contreras viene siendo de lo mejor de Barcelona SC, incluso cuando en 2025 el arquero venezolano se lesionó los aficionados lo extrañaban. Además, el mal momento del equipo amarillo de esa temporada coincidió con su baja.

Ahora Barcelona SC ya aseguró 3 millones de dólares y también la posibilidad de empezar a sumar puntos en la ilusión de llegar al Mundial de Clubes de 2029. Los amarillos son firmes candidatos a competir en el grupo que les toque tras esta gran fase de clasificación.

¿Hasta cuándo tiene Contreras en Barcelona SC?

Ahora tras esta buena actuación empezarán a pedir renovación para José Contreras, que también la merece. El arquero venezolano tiene contrato hasta finales de 2026. El portero cumplirá 32 años en el próximo mes de octubre y se ve que aún puede dar mucho más.

Los comentarios de los hinchas José Contreras

Estos fueron algunos de los comentarios a José Contreras en redes sociales:

Los comentarios a Contreras tras su enorme actuación. (Foto: Captura de pantalla)

