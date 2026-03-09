Mientras la Finalissima sigue en duda, una delegación de FIFA llega a España

La Finalissima vivirá otra semana clave de cara a saber si finalmente se podrá disputar el encuentro entre España y Argentina el día 27 de marzo. Qatar da pasos al frente para mantener la sede mientras desde la FIFA se ha enviado una comitiva rumbo a la península Ibérica de cara al Mundial del 2030. Se trabaja para seguir adelante con la planificación de una Copa Mundial de selecciones de la FIFA especial en todos los sentidos.

Tal y como reconoció la propia Real Federación Española de Fútbol, una comitiva de la FIFA llegará hoy a territorio ibérico para un periodo de dos semanas. Uno donde se pretende revisar todas las sedes ofrecidas por la RFEF para el certamen. Recordemos que hablamos de una edición del torneo en tres continentes y donde la organización de cada uno de los estadios seleccionados ya es tema de Estado dentro de Zurich.

Santiago Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, RCDE Stadium, La Cartuja, Riazor, San Mamés, Anoeta, Romareda y Gran Canaria recibirán la visita de la FIFA dentro de las próximas jornadas. En estas reuniones se encontrarán miembros de la RFEF, clubes dueños de los recintos e igualmente gobiernos locales. No queda mucho tiempo antes de que el máximo ente del fútbol mundial tenga que definir cuáles cuentan con su beneplácito para la realización del torneo tanto a nivel de infraestructura como por supuesto en materia de movilidad de aficionados.

Todo llega en tiempos donde la Finalissima. Como hemos contado en BOLAVIP, desde la RFEF prefieren sacar el torneo de Oriente Medio por la situación bélica. Tras una primera semana donde no hubo acuerdos en cuanto a la sede y donde ni mucho menos encontraron alternativas al dinero pagado por la familia real de Qatar, pronto arrancará otra ronda de negociaciones para saber si finalmente España y Argentina juegan por el torneo el día 27 de marzo en Doha. No hablamos de una competición regida por la UEFA en la cual FIFA apenas tenemos y voto.

También habrá visitas a Portugal y Marruecos por parte del ente de Gianni Infantino. Da Luz, José Alvalade y Do Dragao, así como las sedes de Marruecos en Casablanca, Tánger, Marrakech, Rabat, Agadir y Fez. La visita de la FIFA pretende ir cerrando el cerco alrededor de las sedes que recibirán su aprobación a lo largo de los próximos meses o que serán finalmente desacreditadas para una edición centenaria. con Argentina, Paraguay y Uruguay, pronto por el mismo camino.

Qatar da un paso al frente por la Finalissima

La Qatar Super League confirmó por medio de sus redes sociales y página web que si nada se tuerce, el fútbol volverá a disputarse en el país desde el día jueves. Un paso vital para buscar que la Finalissima pueda disputarse a finales de mes tras todos los esfuerzos realizados por el Gobierno central e igualmente los intentos de UEFA por no sacar la serie de Oriente Medio. Si la actividad puede seguir adelante de manera natural, hablamos de un hito clave pensando en la realización de la segunda edición del torneo.

Como ha confirmado BOLAVIP, hay mucho dinero en juego. Qatar ha puesto cerca de 3 millones de euros para cada federación implicada en el certamen y ya tiene vendidas las más de 88.000 entradas del Estadio de Lusail. Arranca una semana vital para saber si España y Argentina tienes la posibilidad de medirse de manera oficial antes de la llegada de una Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde son los dos máximos candidatos.

