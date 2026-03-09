Ángelo Preciado, Alan Franco y Alan Minda fueron expulsados en el partido de Atlético Mineiro y Cruzeiro. Ahora los 3 jugadores ecuatorianos, al igual que los otros 20 esperan sanciones graves para lo que queda de semestre por su terrible comportamiento.

Dependiendo de la gravedad de cada actitud de los jugadores ecuatorianos, se darían diferentes sanciones, sin embargo, estas irían de los 2 a los 10 partidos en los siguientes encuentros. Esto regiría solo a nivel de los campeonatos estaduales de Mineiro y no en el Brasileirao.

Las sanciones más graves, en casos muy puntuales, llegarían hasta los 12 partidos. Los jugadores ecuatorianos aguardan por su castigo, aunque saben que jugarán el Brasileirao y la Copa Libertadores sin ningún problema en los siguientes meses, porque en estos torneos no aplican las sanciones.

De los 3 jugadores ecuatorianos el más expuesto es Ángelo Preciado, que se mandó un durísimo golpe contra un rival. El lateral ecuatoriano ya viene con este tipos de escándalos desde los comienzos de su carrera; y ahora espera un castigo para las siguientes semanas.

Tweet placeholder

Las imágenes del escándalo que se dieron entre Cruzeiro y Atlético Mineiro le han dado la vuelta al mundo, por lo escandaloso de los golpes. El único jugador ecuatoriano que no fue expulsado en este partido fue Keny Arroyo de Cruzeiro, que no estuvo en la pelea.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos expulsados hubo en el Atlético Mineiro vs Cruzeiro?

ver también VIDEO | El brutal puñetazo de Ángelo Preciado en la batalla campal de Atlético Mineiro vs Cruzeiro

En total se registran 23 expulsados en el partido de Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Fueron expulsados 12 jugadores de Cruzeiro, mientras que de Mineiro se fueron expulsados un total de 11 jugadores. Se esperan sanciones más graves durante de la semana.

Los números de Ángelo Preciado con Atlético Mineiro

Ángelo Preciado ha jugado con Atlético Mineiro un total de 8 encuentros, sumando más de 400 minutos. No obstante, el lateral ecuatoriano no ha sumado ni goles ni asistencias, y eso ya empieza a ser alarmante para su primera temporada en Brasil.

Encuesta¿Qué jugador ecuatoriano recibirá el peor castigo? ¿Qué jugador ecuatoriano recibirá el peor castigo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: