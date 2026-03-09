Así va el historial de Guardiola vs. Real Madrid tras su salida del Barcelona

Se viene la ida de octavos de final de la Champions League y con ello la quinta campaña seguida donde Real Madrid y Pep Guardiola miden fuerzas en una eliminatoria. Así va el historia entre ambas partes desde que el ex Barcelona dejase la capital de Cataluña. Tanto en Bayern Múnich como Manchester City se han dado todo tipo de choques y resultados.

El del miércoles será el choque número 14 entre Guardiola y Real Madrid desde el mes de mayo del 2012. Aquel fue el último choque entre ambas partes con Pep en Barcelona. Desde entonces han jugado 13 veces, todas por Champions, y con un balance de 5 victorias para el catalán, 3 empates y un total de 5 triunfos para el Rey de la Copa de Europa. El último, en diciembre del 2025 en el Bernabéu, acabó con triunfo por 1-2 para Manchester City.

Todo empezó en las semis de Champions del 2014. Real Madrid ganó ambos choques. 1-0 en el Bernabéu y 0-4 en el Allianz Arena con una goleada con tantos de Sergio Ramos como Cristiano Ronaldo. Fue la mayor derrota de Guardiola ante su eterno rival, así como el inicio de una racha de 4 choques sin victorias ante la casa blanca. Fue la más larga para un Pep que definirá en casa esta eliminatoria de la Orejana la próxima semana en casa.

Tras ello todo ha sido con Manchester City. En los octavos de la 2018/2019, los Skyblues ganaron ambos partidos por 2-1. Tres años más tarde comenzaba esta racha de eliminatorias seguidas en cada edición de la Champions. Los merengues ganaron esas semis con un global de 6-5 en aquel choque marcado por el doblete de Rodrygo Goes. 12 meses más tarde, Pep se tomaría revancha con ese famoso 4-0 en semis y para empezar a finiquitar el que sería su primer triplete en la Premier League.

Guardiola sabe quien tendrá en frente. Real Madrid le ganó las últimas dos eliminatorias a doble partido. La primera, por cuartos de la 2023/2024, acabó con la casa blanca ganado en penalti por el Etihad tras un global de 4-4. El año pasado los merengues ganaron la ida del playoff por 2-3 en Inglaterra y antes de vencer 3-1 en el la capital de España. Desde abril de 2023 que Pep no puede eliminar a su eterno rival a doble partido. El balance en goles entre ambos desde 2012 se encuentra en 23 para el ex culé y 25 para la casa blanca.

¿Llega Mbappé a la vuelta con Manchester City?

Hasta Francia presiona para que Kylian no juegue. Se le tiene descartado de la ida en el Bernabéu este miércoles. Se espera que tras el primer asalto, y dependiendo del resultado, sepamos verdaderamente si Mbappé hará parte de un choque en el Etihad donde la salud del galo está en juego. Tiene graves problemas en los ligamentos de su rodilla izquierda a solo 3 meses del Mundial.

Solo el tiempo dirá que ocurre. Por Francia afirman que Mbappé acompañará a sus compañeros en la Fecha FIFA para medirse con Colombia y Brasil. Descartan de momento que pueda jugar ambos choques, pero si viaje rumbo a USA a finales de marzo se prevén enojos de Real Madrid por no dedicarse meramente en su recuperación. Guardiola, Álvaro Arbeloa y compañía, saben que mucho de esto se define desde las 23:00 hora local de este miércoles.

