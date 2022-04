No fue el mejor de los días en el Mundo Boca. Eduardo Salvio conmocionó a todos al confirmarse el incidente con su ex pareja, Magalí Aravena, en Puerto Madero, donde la atropelló con su auto en una aparente discusión entre las partes. Esto lógicamente fue el tema del día en el Xeneize con todas sus matices y novedades, pero no lo único que sucedió.

Todo sobre lo ocurrido con Eduardo Salvio

El jugador de Boca protagonizó la noticia del día al darse a conocer que atropelló a su ex esposa, Magalí Aravena en Puerto Maderno producto de un conflicto entre ambos. El jugador se fue del lugar y fue acusado de causar lesiones leves por violencia de género. Te dejamos acá un detalle con todo lo ocurrido en base a este episodio, y en cada link podrás acceder a la nota completa.

Preocupante parte médico de Rossi y Aranda

A través de sus redes sociales, Boca emitió un nuevo parte médico: "Agustín Rossi tiene una lesión muscular grado II de aductor derecho", confirmó en un comienzo y quizá era esperable. Aunque la segunda parte fue la que nadie esperaba: "Gabriel Aranda sufrió un esguince de tobillo izquierdo". Con tantas lesiones anteriores en el plantel, estas dos se suman al dolor de cabeza para Sebastián Battaglia de cara a la Libertadores. ¿Llegarán para el partido ante Corinthians?

Battaglia probó a Rolón de central

Ante la gran cantidad de centrales lesionados, el entrenador no tiene otra opción que probar variantes inéditas y entre una de ellas se encontró la que probó esta mañana en la práctica, donde incluyó en la zaga junto a Marcos Rojo a Esteban Rolón para lo que será el partido ante Lanús. Sorpresiva decisión de Sebastián Battaglia.