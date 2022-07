Boca tuvo una jornada en donde comenzaron los preparativos de cara al partido contra Estudiantes del próximo domingo a las 20:30 en La Bombonera. Con la dura derrota ante Argentinos quedando en el horizonte, las novedades del Xeneize oscilaron por lo que se le viene en los próximos días, además de grandes noticias respecto al mercado de pases.

La confesión de Adonis Frías en medio del interés de Boca

El zaguero había confesado tiempo atrás su deseo de ponerse la camiseta azul y oro y, tras hacerle un gol a Independiente en el triunfo de Defensa y Justicia, el defensor fue consultado por la posibilidad de mudarse a La Bombonera.

Si intenciones de ofender a nadie en Florencio Varela, Frías se mostró entusiasmado. "Es una felicidad enorme que un club como Boca se fije en mí, pero sería una falta de respeto que se hable de un futuro cuando estoy en Defensa y Justicia, que es un club que yo quiero mucho. Hoy en día estoy con la cabeza acá. Si se da, bienvenido sea", afirmó el futbolista del Halcón a ESPN Premium tras la finalización del encuentro en el Tito Tomaghello.

Si bien no hubo una comunicación directa con Juan Román Riquelme ni con el Consejo de Fútbol de Boca, Adonis intenta no estar al tanto de lo que suceda entre su agente y el Xeneize. "Trato de estar al margen del interés de Boca. Le pedí a mi representante que no me diga nada, que si se da me lo comunique, pero mientras tanto quiero estar enfocado acá. Volví de una lesión y para estar en un club como Boca tengo que estar en mi máximo nivel", confesó el central. ¿Se pondrá la azul y oro?

Benedetto terminó lesionado el entrenamiento

El Pipa formó parte del entrenamiento de este jueves pero no pudo terminarlo tras haber sufrido un nuevo golpe en el tobillo derecho, el mismo que le pisó Rafa Pérez cuando le cometió penal ante Talleres. Otro pisotón en esa zona le impidió terminar la práctica y fue reemplazado por Gonzalo Morales, delantero de la Reserva.

En ESPN F12, Martín Costa adelantó que "está con dolor, pero va a jugar como sea el domingo. El dolor lo arrastra desde hace varios días". Pese a su lesión, el referente saldrá a la cancha ante Estudiantes siempre y cuando Ibarra lo desee y los médicos lo avalen.

Todo indica que el delantero tiene un esguince de tobillo derecho y habrá que esperar si hay parte médico. A su vez, se esperan varios cambios en el equipo respecto al que viene de perder en La Paternal.

Ibarra recuperó a 2 soldados que Battaglia casi ni usó en todo el 2022

Esta mañana hubo una práctica de fútbol con un mix de titulares y suplentes (la mayoría no habían jugado ante Argentinos) enfrentando a un combinado de la Reserva de Herrón. Para este segundo equipo, aparecieron dos jugadores de escasos minutos en 2022.

Se trata de Norberto Briasco y Diego González, dos que empiezan a dejar atrás sus respectivas lesiones y empiezan a ponerse a disposición del entrenador. Si bien no estarán disponibles para este fin de semana, podrían reaparecer en las próximas jornadas.

El armenio viene dejando atrás una larga lesión de tobillo, la cual requirió una artroscopía realizada en el mes de abril. El Pulpo también se recupera de una operación, aunque su caso fue en la rodilla izquierda por una ruptura del cuerno posterior del menisco interno. ¿Volverán a sumar minutos con la camiseta de Boca?

La inesperada suma de dinero que le entrará por 2 jugadores que no son del club

Debido al mecanismo de solidaridad pautado por AFA, el cual permite que en cualquier movimiento oneroso de un futbolista que implique un movimiento entre ligas de otros países, los clubes formativos se verán beneficiados por haberlos contenido en las inferiores. Y a Boca le tocará verse favorecido en este mecanismo en dos traspasos recientes de jugadores argentinos.

El primero de todos es el más a la vista de todos: el de Nahuel Molina Lucero. El lateral derecho de la Selección Argentina, que no tuvo muchas oportunidades de mostrarse en Boca, fue confirmado este jueves como nuevo refurezo del Atlético Madrid, club al cual arribará desde Udinese por medio de un valor de 15 millones de euros más la ficha de Nehuén Pérez para el conjunto italiano.

De ese monto, a Boca le corresponderá un 4% del total debido a que tiene el 0,5% de cada año desde los 13 hasta los 19, tiempo que estuvo en las inferiores y en la primera xeneize. Así, Boca recibirá 600 mil dólares por este traspaso en Europa. Pero no quedará allí, sino que por la operación casi cerrada de Giuliano Galoppo desde Banfield a Sao Paulo, también en Brandsen 805 recibirán un monto de dinero, aunque claramente inferior.

Los 8 millones de dólares que el tricolor brasileño abonará por el talentoso volante significará el ingreso de 80 mil billetes de moneda yankee a Boca debido a que el Xeneize posee el 1% por los dos años de juveniles en los que Galoppo integró las inferiores de la Ribera en 2013 y 2014. En total, serán casi 700 mil dólares los que le ingresarán a a los de Brandsen 805 por medio de estos traspasos en los que el club azul y oro no se movió.

Boca está esperando la respuesta de Frank Fabra por su contrato

Pasaron 9 días desde que Boca le ofreció la renovación contractual a Frank Fabra y a Sebastián Villa. Si bien el extremo rechazó la primera propuesta que recibió desde la dirigencia, el que todavía no respondió fue el lateral izquierdo. Y eso alarmó a todos.

A pesar de que en Brandsen 805 esperan por la respuesta de Fabra, también comienzan a temblar ante la chance de que se niegue como su compatriota y aguarde hasta fin de año para que, con 6 meses de vínculo por delante (NdR: su contrato actual caduca en junio de 2023), pueda negociar con cualquier equipo para llegar a mitad del próximo año con el pase en su poder.

No es la única negociación que Riquelme tiene en stand by, ya que lo mismo sucede con el arquero Agustín Rossi, quien también finalizará su vínculo a mediados del próximo año y está solicitando una suma de dinero superior a la que pretenden brindarle desde Boca.

Coccaro en el radar

El Zorro es el principal apuntado por el propio Juan Román Riquelme para que sea la pieza restante en el ataque xeneize. Y si bien aún no trascendió la oferta formal de Boca a Huracán para quedarse con el uruguayo, si se supo que Boca hizo sondeos por él y que "a Riquelme le interesa", según pudo confirmar la periodista de TyC Sports Lucía Rodríguez.

Coccaro es uno de los mejores delanteros de la actualidad en el fútbol argentino acumulando 41 partidos y 16 goles con la camiseta del Globo, incluyendo uno a Boca en La Bombonera entre ellos. Allí, en su momento pidió disculpas a los hinchas debido a que confesó que se siente identificado con la institución xeneize. ¿Acelerarán por él?

Un nuevo palo de Pergolini a Riquelme

Hace tiempo que Mario Pergolini, ex vicepresidente de la fórmula que hoy encabezan Jorge Amor Ameal y Riquelme, aprovecha los momentos en los que los resultados deportivos se tornan oscuros para disparar con munición muy pesada. Y en esta ocasión, en la apertura de su programa que se emite por Vorterix, aprovechó para soltar las críticas.

"Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada. Pateó al arco una vez sola en 90 minutos", comenzó en su editorial futbolera con respecto a lo que fue el duelo del último martes ante el Bicho en La Paternal. Y también aprovechó el momento para referirse al mercado de pases: "Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol, la verdad", deslizó.

Más allá de la crítica del armado del plantel y cómo el Xeneize desarrolla el juego dentro del césped, Pergolini arremetió contra la decisión que tomó la directiva boquense de no colocar una publicidad en la camiseta tras la partida de Qatar Arways: "Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo", enfatizó. Y en el final, no se olvidó del actual entrenador, como así también le tiró un nuevo dardo a Riquelme: "Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga".