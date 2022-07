Más allá de que desde el Consejo de Fútbol buscaron descomprimir la tensa relación que se estaba forjando con los hinchas, el plantel y el cuerpo técnico que dirigía Sebastián Battaglia, que finalmente fue despedido, en el mundo Boca continúan en pie de guerra.

La derrota del martes frente a Argentinos Juniors caldeó el ambiente y los fanáticos comenzaron a criticar el accionar de Juan Román Riquelme y sus laderos dentro de la estructura futbolística. Pero no fueron los únicos, ya que hubo un nuevo cruce para con el vicepresidente boquense y, no llegó particularmente desde las gradas.

Hace tiempo que Mario Pergolini, ex vicepresidente de la fórmula que hoy encabezan Jorge Amor Ameal y Riquelme, aprovecha los momentos en los que los resultados deportivos se tornan oscuros para disparar con munición muy pesada. Y en esta ocasión, en la apertura de su programa que se emite por Vorterix, aprovechó para soltar las críticas.

"Desde que está el en Boca, el equipo no juega a nada. Pateó al arco una vez sola en 90 minutos", comenzó en su editorial futbolera con respecto a lo que fue el duelo del último martes ante el Bicho en La Paternal. Y también aprovechó el momento para referirse al mercado de pases: "Sabés que si me decías que un equipo de Riquelme iba a andar así... hubiésemos pensado otra cosa. No es por hablar de Riquelme, pero si le dabas para armar un equipo, te armaba uno de lujo, no sé. Por cómo hablaba de fútbol, la verdad", deslizó.

Más allá de la crítica del armado del plantel y cómo el Xeneize desarrolla el juego dentro del césped, Pergolini arremetió contra la decisión que tomó la directiva boquense de no colocar una publicidad en la camiseta tras la partida de Qatar Arways: "Por Dios, pónganle una publicidad a esa camiseta, sufro. Te juro que sufro. Siento como que pierdo plata. Siento que me van sacando plata todo el tiempo", enfatizó. Y en el final, no se olvidó del actual entrenador, como así también le tiró un nuevo dardo a Riquelme: "Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga". ¿Habrá respuesta?