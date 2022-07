Quedaron atrás los días convulsionados en Boca por las diferencias entre el Consejo del Fútbol y el plantel profesional y en conjunto, todo el club de la Ribera se encuentra en vistas de lo que será el futuro próximo, donde en los días finales del mercado de pases aparecen novedades. Sin embargo, tampoco todo es positivo en el Xeneize, ya que pensando en el partido contra Patronato, se confirmó que Benedetto volvió a resentirse de su lesión y podría perderse el partido. Enterate todo lo sucedido en las últimas 24 horas en Brandsen 805 acá.

La lesión de Benedetto

Con un golpe en el tobillo que ya alcanza cerca de las dos semanas desde que se produjo, Darío Benedetto volvió a sentir molestias antes del entrenamiento de Boca y encendió todas las alarmas del plantel ya que todo indica que no podrá estar contra Patronato así como no pudo jugar con Estudiantes.

Arrastrando un dolor muy fuerte desde el encuentro con Talleres de Córdoba, cuando Pérez lo pisó dentro del área, Benedetto sufrió un esguince que le permitió jugar muy poco ante Argentinos y nada con el Pincha. Una situación que se volvería a repetir si no mejora rápidamente.

De esta manera, Hugo Ibarra volvería a apostar por Luís Vázquez en la ofensiva del equipo y tendría a Nicolás Orsini en el banco de suplentes esperando su oportunidad. Además, quien tampoco estuvo en la práctica fue Luís Advincula. Con síntomas gripales, creen que el peruano si llegará al partido que se jugará el domingo desde las 18 horas.

Los 4 juveniles a los que Boca busca renovarle el contrato

Teniendo en cuenta las recientes experiencias con jugadores que se fueron libres y lo difícil que se está haciendo la renovación de Agustín Rossi, Boca puso en marcha su plan para prolongar contratos con otras figuras. Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol buscarán extender los vínculos de futbolistas que pueden ser claves para el futuro deportivo del club.

En este caso se trata de 4 juveniles, con buen presente y mucho futuro: Agustín Sández, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Alan Varela. Todos tienen contrato hasta 2025, pero tendrán reuniones en los próximos días para estirar esa fecha, además de mejorar cláusulas y salarios. Repasamos cada caso en la noticia relacionada aquí debajo.

3 clubes de la Serie A pusieron los ojos en Campuzano

Jorman Campuzano fue ofrecido a Monza, Cremonesse y Verona, tres clubes que disputarán la próxima temporada en la Serie A italiana. Según reveló Luis Fregossi, puede haber novedades en los próximos días sobre el futuro del colombiano.

El volante fue titular en la derrota de Boca ante Argentinos Juniors, aunque está claro que el dueño de ese puesto es Alan Varela. Campu ocupa cupo de extranjeros y no es la primera vez que se habla de una posible salida.

Boca aceleró por Matías Pellegrini

Según contó Martín Costa en el cierre de ESPN F12, Riquelme se contactó con el presidente del Inter de Miami para retomar la negociación por Matías Pellegrini. Hace algunas semanas, el periodista Luis Fregossi había informado que el club de la MLS estaba dedicido a transferir al ex Estudiantes a un club de España, más precisamente al Zaragoza.

Sin embargo, hasta el momento no se cerró ninguna operación y Boca no pierde la esperanza en poder hacerse de sus servicios, por lo que apretó el acelerador para quedarse con el jugador. Hay que recordar que el Xeneize negoció recientemente con el Inter por Nicolás Figal y la relación entre dirigencias es buena, un punto a favor para el equipo de La Ribera.

Boca llamó a Rulli

En vistas a 2023, y con dificultades para poder renovar a Agustín Rossi, en La Ribera también están pensando en un plan B si es que el arquero se marcha del club. Es por eso que, en las últimas horas, se rumorearon presuntos contactos entre el CdF y un jugador "de selección" para poder ocupar los tres palos del arco azul y oro.

La incógnita parece haber llegado a su fin luego de que el Chavo Fucks informara en ESPN F90 que el futbolista contactado por Juan Román Riquelme es uno de los observados por Lionel Scaloni para ir al Mundial de Qatar 2022, alegando que es un método de "presión" para que Agustín Rossi firme su renovación de contrato.

"Así como Boca llamó a Rulli, no sé para cuando... no va a venir porque tiene contrato, renovó, le mejoraron la plata y qué se yo... es un método de presión para con Rossi. Rossi también puede presionar diciendo 'mirá, tengo ofertas de España, Inglaterra y Alemania", aseguró el conductor del programa, en suplencia del Pollo Vignolo. Una estrategia que todavía no parece haber dado resultados.

Se supo: lo que está esperando Rossi para responder la oferta contractual de Boca

En Boca pretenden asegurar la continuidad de Rossi lo antes posible, pero así mismo, en el club de la Ribera ya saben lo que falta para que Agustín les dé una respuesta concreta, sea esta positiva o negativa.

En concreto, desde TyC Sports confirmaron que "el arquero de 26 años decidió que va a esperar para dar una respuesta final, ya que va a ser papá dentro de poco y quiere ver con su familia qué caminos seguir a futuro", es decir que su deseo en consensuar con sus cercanos y priorizar el bienestar familiar a largo plazo.

Todo Boca está atento a lo que pueda responder Rossi, ya que en caso de dar el sí, se convertirá en uno de los mejores pagos del fútbol argentino entero, además de un claro referente a futuro en el Xeneize. Y si sucede lo contrario dando el no a la firma, desde el Consejo del Fútbol deberán buscarle un reemplazante acorde a su importancia. Mientras tanto, esperan su respuesta.