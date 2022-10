◉ Las noticias de Boca hoy: Cavani reapareció, Figal será titular vs Gimnasia, todo listo para la definición y la charla de Riquelme con el plantel

Boca ya tiene todo listo para el partido ante Gimnasia del jueves a las 15 horas en el cual el Xeneize definirá si llega a la última fecha como puntero y dependiendo de sí mismo o si irá detrás de Racing. Justamente para la jornada final de la Liga Profesional, ya el Xeneize tiene la confirmación total de las cuestiones de cronograma y arbitraje. Esto no fue lo único que sucedió puertas adentro en Brandsen 805 este miércoles 19 de octubre. Enterate de todo acá.

Boca renovó un contrato y no gustó en los hinchas

Mientras se avecina una definición para el infarto en el Torneo de la Liga Profesional 2022, en Boca también empezaron a mover piezas pensando en la CONMEBOL Libertadores 2023 y los primeros refuerzos están al caer, ya que provienen de los distintos clubes en los que estuvieron a préstamo: Equi Fernández y Nicolás Valentini se sumarían a la próxima pretemporada.

Además, el Consejo de Fútbol está intentando renovarle contrato a los jugadores que tendrán un rol importante en la temporada que viene y este miércoles se hizo oficial la extensión del vínculo de uno de los futbolistas favoritos de Juan Román Riquelme.

"Juan Ramírez firmó la mejora y extensión de su contrato hasta diciembre de 2026, junto a Marcelo Delgado del Consejo del Fútbol", posteó el club de La Ribera a través de sus redes sociales para dar a conocer la noticia a todos sus hinchas.

Sin embargo, la reacción fue más negativa que positiva. El ex Argentinos y San Lorenzo todavía no logró convencer a la hinchada fuera de sus más que cumplidores partidos contra River y los comentarios de la publicación estuvieron direccionados a la molestia por la continuidad del "Diente".

Retegui domina la tabla de goleadores y busca una gran marca

Pese a que Tigre no pelea por el título como lo hizo en la Copa de la Liga, el equipo de Martínez vive un momento ideal en la Liga Profesional, con grandes chances de clasificarse a la Libertadores, y en gran parte se lo debe a una de las figuras actuales del fútbol argentino que no para de meterla y festejar.

Tras un gran rendimiento en la Copa de la Liga, Mateo Retegui afirmó su gran presente durante la Liga Profesional y lidera cómodamente la tabla de goleadores del fútbol argentino con 19 tantos convertidos. Una sumatoria que no solo le aseguró el premio sino que también le puede dar un récord.

Teniendo en cuenta que aún le queda un partido; ante Arsenal como local, Mateo Retegui podría alcanzar los 20 goles marcados por Martín Palermo en un torneo corto durante el Apertura 98. Si bien en esta oportunidad hay 8 encuentros más para jugar, lejos queda de los 52 que debería tener para considerarse como un campeonato largo.

Números impresionantes que despertaron el interés de todo Boca, dueño del 100% de su pase, para activar la cláusula de repesca y que el goleador vuelva al Xeneize una vez finalizado el 2022. Sin embargo, Tigre, quien contaría con el favor de Retegui, también tiene sus cartas.

Cuando se cerró el préstamo del delantero al Matador de Victoria por 2 años, hasta diciembre del 2023, Tigre aceptó la cláusula de repesca pero también impuso una opción de compra del 50% bastante baja si se analiza el presente de Retegui: 2.3 millones de dólares. Una que se podría utilizar al finalizar el torneo.

Figal será titular vs Gimnasia

Después de la victoria de Racing ante Lanús, el partido ante Gimnasia pasó a ser el más importante para Boca en lo que va del ciclo de Hugo Ibarra. El Xeneize necesita ganar para llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo, algo importante teniendo en cuenta las suspicacias que despiertan la visita de River al Cilindro y de Independiente a La Bombonera.

Desde un principio se sabía que, si el Xeneize pidió el cambio de fecha era porque le servía para recuperar soldados. Sin embargo, ni el más optimista se veía venir la novedad en el equipo que paró el entrenador en el entrenamiento de este miércoles. Un batacazo absoluto.

El Negro probó de titular a Nicolás Figal, que ayer reapareció sorpresivamente en la lista de concentrados (no estaba en la primera que sacó cuando la fecha no se había modificado). El central no tiene su rodilla al 100% pero pidió jugar para ayudar al equipo. Todo indica que irá de arranque en el Bosque.

El equipo que paró Ibarra fue: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

La charla íntima de Riquelme con el plantel

El triunfazo de Racing ante Lanús en la Fortaleza lo dejó en la cima del Torneo de la Liga Profesional 2022 y el partido entre Boca y Gimnasia cobró una relevancia mayor para el Xeneize en sus aspiraciones por dar la vuelta olímpica. El choque suspendido en La Plata se reprogramó para este jueves a las tres de la tarde y, conocido el resultado, comenzarán las especulaciones para el fin de semana.

A sabiendas de la importancia que tiene el cruce en El Bosque en la recta final del certamen, Juan Román Riquelme decidió intervenir -como ya lo ha hecho en otras oportunidades- dentro del vestuario para hablar con los profesionales y brindarles su apoyo para la primera de las dos finales que tendrán de aquí al domingo.

A diferencia de otras charlas, TyC Sports reveló que Román tomó la determinación de dirigirse hacia los jugadores de manera individual, en su mayoría referentes (Marcos Rojo, Darío Benedetto, Pol Fernández, etc), para luego sí reunir a los futbolistas en lo que fue una reunión motivacional a poco menos de un día de jugar contra Gimnasia.

Boca sabe que depende de Boca para salir campeón: de sacar los seis puntos en juego ante el Tripero y contra Independiente, el Xeneize conquistará su segundo título en el 2022 tras conseguir la Copa LPF. De otra manera, en La Ribera estarán pendientes de lo que suceda entre Racing y River, rogando por una mano del Millonario en Avellaneda.

Cavani y una frase que ilusiona a todo Boca para 2023

El último mercado de pases de Boca fue austero: llegaron Sergio Romero y Facundo Roncaglia en condición de libres, mientras que Martín Payero arribó como cedido desde Inglaterra. El sueño más grande era -y sigue siendo- Edinson Cavani, aquel goleador que confesó sus ganas de colgarse del alambrado como el Manteca Martínez.

No obstante, el Matador fue claro con Riquelme y le avisó que todavía tenía resto para jugar en Europa, algo que quedó a la vista con sus tres últimos goles con el Valencia para meterse en puestos de clasificación a las copas. Aún así, parece que la ilusión de ponerse la camiseta azul y oro sigue intacta.

Cavani volvió a ser consultado por un posible arribo a Boca y no lo dudó a la hora de responder. "La verdad que Boca, para todo jugador, es como un desafío. Es algo lindo vivir la experiencia de jugar y de formar parte de ese club, pero ahora decidí por España y estoy acá, veremos", expresó dejando la puerta abierta.

Además, el uruguayo dejó en claro sus condiciones para jugar en el Xeneize a futuro. "Si uno todavía está fuerte como para competir al máximo nivel, se puede abrir de nuevo esa posibilidad. Veremos si uno está fuerte y va, o decir 'hasta acá llegué'. Yo creo que siempre hay un tiempo", concluyó. Sin dudas, unas declaraciones que mantienen viva la ilusión en La Ribera.

Horario, fecha y arbitraje definido para la última fecha

La Liga Profesional llega a su cierre este fin de semana con una definición que promete ser histórica. Con Boca y Racing peleando el título palmo a palmo, la última fecha del campeonato enfrentará al Xeneize con Independiente y a la Academia con River, gracias a un calendario que se organizó a principios del semestre y que permitió que se dé una jornada final con dos clásicos que definirán al nuevo campeón del fútbol argentino. Sin dudas, un domingo que será no apto para cardíacos.

Como si fuera poco, Huracán también llega con chances de campeonar pero de eso dependerá el resultado previo de Boca de este jueves a las 15 horas ante Gimnasia en el partido pendiente que los de Hugo Ibarra tienen por la represión policial que terminó en tragedia y que obligó a suspender el partido dos semanas atrás.

Y al aún llegar con esa posibilidad, tanto los clásicos en La Bombonera y el Estadio Presidente Perón, como el partido del Globo frente a Patronato en Entre Ríos fueron confirmados este miércoles a primera hora con fecha y horario definitivo, siendo este el domingo a las 17 horas, con la salvedad de que, si Huracán queda sin chances este jueves con la victoria o empate de Boca ante el Lobo, se le modificará el cronograma a los de Parque Patricios. Horas más tarde de la confirmación de la fecha para la definición del campeonato, se conocieron quiénes serán los encargados de impartir justicia en cada partido de la última jornada.

En La Bombonera, el Boca-Independiente se confirmó a Darío Herrera como el árbitro principal, y será acompañado de Ezequiel Brailovsky y José Castelli como jueces de línea, Julio Barraza como cuarto colegiado y en el VAR estarán Leandro Rey Hilfer como prinicpal y Andrés Merlos como asistente. Recuerdo reciente positivo para el Xeneize con Herrera de juez, ya que fue el árbitro a cargo del último Superclásico que ganó por 1 a 0 con el gol de Darío Benedetto en La Boca, en la fecha 18 de esta liga.

En Avellaneda, Pablo Echavarría será el colegiado a cargo del Racing-River junto con los asistentes Maximiliano Del Yesso y Miguel Savorani. Yael Falcón Pérez será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Diego Abal y Lucas Novelli como AVAR. El domingo a las 17, se definirá al campeón de la Liga Profesional y ahora, ya está todo listo.

Confirmaron la fecha del posible primer Superclásico del 2023

Mientras se define el Torneo de la Liga Profesional, las autoridades del campeonato están detallando lo que será el calendario para la temporada 2023. La buena noticia para Boca es que, después de varios reclamos públicos por parte de su vicepresidente, Juan Román Riquelme, la primera final que le deben al Xeneize podría abrir el año competitivo.

Lo curioso es que esa definición podría ser ni más ni menos que contra River, en el primer Superclásico del 2023 posiblemente. Se trata del Trofeo de Campeones 2020, el cual le corresponde disputar al club de La Ribera por haber ganado la Superliga 2019/20 y que aún espera por un rival.

El contrincante de Boca en esa final saldrá de un partido desempate entre el Millonario y Banfield, ambos subcampeones de los dos torneos que se disputaron entre 2021 y principios de 2021 (Copa Maradona). Según informó Doble Amarilla, el choque entre La Banda y el Taladro se llevará a cabo el próximo 22 de febrero por un lugar en el juego definitorio.

La final del Trofeo de Campeones 2020 se jugaría una semana después del desempate, el 1 de marzo de 2023, para saldar la deuda del partido que lleva casi dos años en mora. De avanzar River, este será el primer cruce entre los dos equipos más importantes del país y será por un campeonato, algo que no sucede desde 2018 con la Supercopa y la final de la Copa Libertadores.