Tras la discusión con el entrenador, el peruano Carlos Zambrano rescindió su contrato y se marchó prematuramente de Boca. Esta no fue la única novedad referente a cambios en el plantel, ya que el mercado de pases se mantiene activo pese a que las altas y bajas aún escasean. Enterate de todo acá.

Zambrano rescindió su contrato tras la discusión con Ibarra

El pasado jueves por la noche, tras el segundo entrenamiento de Boca en la pretemporada luego del pequeño parate por Navidad, hubo un encontronazo entre Hugo Ibarra y Carlos Zambrano en donde el defensor peruano le cuestionó ciertas actitudes que el entrenador tenía hacia él, el propio DT lo tomó como una falta de respeto y decidió comunicarle al futbolista y al Consejo del Fútbol que no sería tenido en cuenta por este motivo.

Es que en concreto, según reveló Diario Olé, lo que desencadenó el cruce fue que Zambrano le habría recriminado a Ibarra que tanto Frank Fabra como Luis Advíncula tuvieron más descanso que él en esta pretemporada porque fueron licenciados para pasar las fiestas con sus respectivas familias, y por la forma en que sucedió este reclamo, el formeseño lo tomó de mala manera y optó por prescindir del "Káiser" por lo que quedaba de su contrato, el cual era por mínimo 6 meses más.

Es que pese a que en un principio se creía que quedaba libre este 31 de diciembre, finalmente el peruano había hecho opción de una extensión automática hasta junio del 2023 y se estaba negociando una actualización en el vínculo hasta 2025, pero tras este incidente se supo que Boca declinó su oferta y, por este motivo, Zambrano decidió no presentarse a entrenar esta mañana y hace instantes, se confirmó la rescisión de su contrato.

El periodista César Merlo dejó esto escrito en su cuenta de Twitter: "Carlos Zambrano rescinde contrato con Boca Juniors. Después de una decisión que no le gustó a Ibarra, el futbolista y el club acordaron el finiquito del vínculo que vencía en junio de este año. Falta que las partes en una escribanía".

Por lo que informaron varios medios peruanos, las ganas de jugar en su país también influyeron en que decida marcharse seis meses antes de Boca sabiendo que no sería tenido en cuenta por el DT debido a cuestiones de indisciplina, por lo que en las próximas horas podría confirmarse su firma con Alianza Lima. Un cierre de ciclo en el Xeneize por la puerta de atrás.

Con la salida de Zambrano, pidieron que la "5" la use Varela

Mientras en las oficinas de la Ribera comenzaron con la aún más ardua búsqueda de refuerzos intensificando la zona defensiva tras la salida de Zambrano, los hinchas en las redes sociales comenzaron una campaña y no especialmente se trató de un pedido de un refuerzo en particular como ha sucedido en otras ocasiones.

En concreto, en Twitter fue tendencia el nombre de Alan Varela porque se inició la militancia para que el talentoso volante central xeneize utilice la camiseta número "5" que deja vacante Zambrano con su salida. Actualmente, el oriundo de Isidro Casanova usa la 33 desde su debut y los hinchas se mostraron a favor de que se cambie el dorsal al que supieron utilizar futbolistas como Mauricio Serna, Sebastián Battaglia y Fernando Gago entre tantos otros y que él mismo usó en Reserva.

Incluso, el periodista Augusto César se sumó a la campaña con una foto de Varela con la frase "la 5 lo espera". En caso de no utilizarla Alan, podría quedarle a Equi Fernández, quien este 2 de enero se presenta en la pretemporada regresando desde Tigre. Así mismo, puede ser guardada para algún defensor que sea refuerzo o alguno de los juveniles que volvieron como Nicolás Valentini. Hincha de Boca, ¿quién te gustaría que use la histórica dorsal?

Nicolás Valentini la está rompiendo en la pretemporada

Con los mercados de pases cada vez más complicados, Boca supo sacarle jugo a sus inferiores y consolidó a muchos pibes en Primera División. Algunos fueron importantes dentro del club y otros ganaron terrenos a préstamo en otros equipos. Si bien se buscan refuerzos, el Xeneize sigue apostando a la cantera para competir.

Langoni fue fundamental en el último semestre, al igual que Varela, Morales, Medina, Sandez, entre otros. En el arranque de esta pretemporada, una de las caras nuevas del plantel dejó muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico y tendrá mucho más protagonismo en 2023.

Se trata de Nicolás Valentini, quien regresó tras un préstamo a Aldosivi y está peleando por un lugar. Según reveló el periodista Luis Fregossi, "el DT lo vio muy bien en la pretemporada y eso hizo que se gane un lugar para la próxima temporada". Con la escasez de centrales viene como anillo al dedo.

De todas formas, esto no cambia en absoluto la idea de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol de reforzarse en la posición de marcador central.

El comunicado de AFA sobre el partido contra Racing que desató la furia de los hinchas de Boca

La polémica de la semana en el fútbol argentino tiene que ver con el partido que jugará Boca y Racing en Abu Dhabi. Este jueves, la AFA hizo el anuncio oficial del encuentro y lo presentó como la "Supercopa Argentina" con un afiche y eso desató la indignación de todos los hinchas.

¿Dejaron afuera a Patronato? Lo cierto es que luego la Asociación del Fútbol Argentina aclaró que el nombre del certamen es "Supercopa Internacional" y formará parte del acuerdo que se firmó con la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, ahora una nueva noticia desató la furia de los fanáticos de Boca. Se conoció el reglamento del torneo y ahora parece que el Xeneize es el que entró por la ventana: la AFA determinó que la Supercopa Internacional la jugarán el ganador del Trofeo de Campeones y el primero de la tabla anual.

Sin embargo, como Racing terminó primero en el ranking del 2022, el que entrará es el segundo puesto, o sea Boca. El hecho generó indignación en las redes sociales y ya se debate al respecto. Al margen, ya se sabe también que el duelo tendría alargue y penales en caso de empate y que los sancionados en torneos de AFA pueden jugar igual.

Boca "salió espantado" con la cifra que le pidieron por un refuerzo

El mercado de pases, hasta el momento, se está complicando para Boca. Por ahora el Xeneize no logró sumar incorporaciones y, si bien tiene varias negociaciones en este momento, todavía no pudo llegar a un acuerdo con alguno de los futbolistas que busca.

El Consejo de Fútbol sigue trabajando para incoporar jugadores pero por ahora son semanas de charlas y evaluación. Hasta ahora solo se sumó Nicolás Valentini, quien volvió de su préstamo en Aldosivi, y se espera por el arribo de "Equi" Fernández tras su cesión en Tigre.

El periodista Augusto César reveló en "Boca de Selección" (Radio Del Plata) que hay una situación que inquieta y mucho a los dirigentes. "Boca, hasta ahora, por el único jugador que intentó moverse fue Merolla y salió espantado con lo que pidió Huracán. Y teniendo un acuerdo con el jugador desde lo económico...", explicó.

¿Cuánto pidió el "Globo" por el pase del zaguero central? "Lo de Merolla está OK con el jugador pero con Huracán no hablan más. Huracán pidió cuatro millones y Boca no los va a pagar", contó el cronista. Boca busca un defensor por la lesión de Rojo y la salida de Zambrano. ¿Será Merolla?

Revelaron que Burdisso quiso llevarse a Rossi a la Fiorentina pero "se arrepintió"

Tras la derrota de Boca ante River en la final de la Copa Libertadores 2018, Nicolás Burdisso se sumó al Xeneize como director deportivo. Y se desempeñó en el cargo durante toda la temporada 2019, hasta que las elecciones presidenciales derivaron en un fuerte cambio dentro del club que derivó en su salida.

El siguiente paso en la carrera de Burdisso como dirigente deportivo fue dar el salto a Europa. Y se sumó a la Fiorentina de Italia en una función similar a la que tuvo en Boca. Desde ese entonces, busca jugadores para el club italiano y pensó en una figura del Xeneize.

El periodista Augusto César estaba hablando en Radio Continental sobre la inminente salida de Agustín Rossi al Flamengo de Brasil y recordó que la Fiorentina fue el primer club en busca al arquero. "Burdisso se arrepintió a mitad de camino cuando su nombre empezó a sonar por todos lados", señaló.

El cronista explicó que Burdisso "fue parte de la gestión anterior y no quería quedar pegado como el que le sacó el arquero titular a Boca". Justamente por ese motivo dio marcha atrás con su decisión de ir por Rossi: para alejarse de la actualidad de Boca.